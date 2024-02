Il Papa: "Matrimonio solo fra uomo e donna, sì a leggi civili per gli omosessuali"

Il matrimonio è tra uomo e donna ma è opportuno che glidelle. Lo ha detto papa Francesco nel corso della conferenza stampa sul volo di ritorno da Bratislava al termine della visita in Ungheria e Slovacchia. “Il matrimonio è un sacramento,così come il Signore li ha istituiti”, ha detto Francesco. “Ci sono leggi che cercano di aiutare le situazioni di tanta gente che ha un orientamento sessuale diverso. E’ importante che si aiuti la gente, mache,non vanno. Ma se una coppia omosessuale vuole vivere insieme, gli Stati hanno, di dare loroI francesi hanno una legge su questo, non solo per gli omosessuali, ma per tutte le persone che vogliono associarsi. Ma". Bergoglio ha avuto poi parole di affetto verso gli omosessuali e non solo: "Questo non vuol dire condannarli,i, dobbiamo accompagnarli, ma il matrimonio come sacramento è chiaro, è chiaro. Che..., per esempio, che vogliano associarsi grazie a una legge per avere il servizio sanitario, per avere poi la loro eredità... C`è il, ma niente a che vedere con le coppie omosessuali, anche se le coppie omosessuali possono usarlo". "Il Signore è buono e salverà tutti, il Signore vuole la salvezza di tutti - ma per favore non bisogna fare che la Chiesa rinneghi la sua verità. Tanti, tante persone di orientamento omosessualee si accostano per chiederee la Chiesa li aiuta ad andare avanti nella propria vita, ma il sacramento del matrimonio è un`altra cosa”. Francesco aveva già esposto chiaramente questa posizione nel corso di una intervista poi tagliata e recuperata dal regista russo Evgeny Afineevsky che l’ha inserita nel documentario “Francesco”, recentemente riproiettato in Vaticano.