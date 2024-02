Il premier giapponese licenzia un collaboratore per commenti offensivi nei confronti degli LGBT

Innon c'è spazio per l'omofobia. Il primo ministro giapponeseha infattidel governo che ha fattoe offensivi sulle coppie LGBT . Masayoshi Arai avrebbe detto che non vorrebbe vivere accanto a persone che hanno una relazione omosessuale, né tantomeno vedersele davanti. Il funzionario ha anche avvertito che secondo lui permettere il matrimonio tra persone dello stesso sesso in Giappone porterebbe molti ad abbandonare il Paese.Il presidente Kishida ha dichiarato che le osservazioni del collaboratore sono "" e "completamente" con le politiche del suo governo. Il Giappone - Paese ancora in gran parte legato ai tradizionali ruoli di genere e ai valori della famiglia - è l'unica nazione del G7 a non riconoscere in nessuna forma le. Tuttavia, recenti sondaggi indicano che la maggior parte dei giapponesi si dichiara favorevole ai matrimoni gay . Inoltre negli ultimi anni diverse coppie omosessuali hanno intentato cause legali in tutte le principali città dello Stato, sostenendo che il divieto alle tra coppie Lgbtq+ violerebbe la Costituzione del Paese.Era stato lo stesso premier Kishida ad aver sollevato in Parlamento la questione del matrimonio omosessuale. Ha dichiarato che l'argomento deve essere affrontato con la massima attenzione a causa del suo potenziale. Ma non si aspettava certo le reazioni del suo collaboratore Arai, che invece ha reagito alle osservazioni dicendo ai giornalisti che "non gli piacerebbe se [le coppie LGBT]" e "". Ha aggiunto anche che "cambierebbe il modo di essere della società" e "molte persone abbandonerebbero il Paese", secondo quanto riportato da Kyodo News. In risposta il Primo Ministro ha dichiarato di aver licenziato Arai, aggiungendo: "Abbiamo rispettato la diversità e realizzato una". Il funzionario si è scusato in seguito, spiegando che le sue affermazioni non erano appropriate e non rappresentavano le opinioni del capo dell'esecutivo. Il suo licenziamento rappresenta un ulteriore duro colpo per Kishida, il cui governo ha visto crollare l'indice di gradimento dopo che, negli ultimi mesi, diversi suoi ministri si sono dimessi a causa di vari scandali.