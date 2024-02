Il sindaco di Asti indossa la gonna per dire no alla violenza sulle donne e posta la foto simbolo

Per la giornata internazionale della violenza maschile contro le donne il sindaco di Astiha indossato sotto la fascia tricolore unapresentandosi così a tutti gli appuntamenti pubblici del 25 novembre. "Servono gesti forti per portare l’attenzione sullo", ha spiegato lo stesso scattandosi una foto e pubblicandola sui social. "". Il primo cittadino Rasero non è nuovo a utilizzare l'abbigliamento come veicolo di messaggi, nell'aprile del 2020 lo aveva fatto per controllare che i buoni spesi erogati nell’emergenza Covid venissero usati nel modo corretto nel suo comune, ma oggi lo fa per le donne. La sua presa di posizione sui social ha suscitato molti commenti, la maggior parte positivi e a sostegno all’iniziativa del primo cittadino, che - tra gli altri - si è presentato indossando la gonna all’incontro Storie di Donne ad Asti. Il suo gesto è stato ispirato dall'iniziativa degli studenti del liceo Zucchi di Monza , che nei primi giorni di novembre erano andati a scuola in gonna per dire, mostrando solidarietà verso le compagne che erano costrette a rispettare il dress code scolastico: "Siamo contro la sessualizzazione del corpo e la mascolinità tossica", avevano dichiarato ricevendo l'appoggio della preside.