In Ucraina 53 i siti culturali danneggiati dallo scoppio della guerra: l'Unesco avverte Putin

I sette siti ucraini patrimonio dell'umanità dell'Unesco

Tra gli avvertimenti a Putin, il marchio distintivo della Convenzione dell'Aia

In Ucraina sono almenoo parzialmente distrutti dall'inizio dell'invasione russa. Quattro, tra cui quello di storia locale nella regione di Kiev e il museo d'Arte a Kharkiv. Quattro, 29e 16, incluso il celebre Teatro dell'opera e del balletto a Kiev. Tra i siti danneggiati , una dozzina quelli nella regione orientale di, cinque ae altri cinque adove la situazione è particolarmente critica. La città nel nord ucraino, costellata di chiese e monasteri risalenti al X al XIX secolo, tra cui la chiesa di Sainte-Catherine (uno dei sette siti dell'Ucraina riconosciuti patrimonio mondiale dall'Unesco) è infatti tra le più antiche del Paese."Nessuno dei sette siti iscritti al patrimonio mondiale dell'umanità è stato danneggiato", riferisce l'Unesco, che ha pubblicato una fotografia dello stato dell'arte ucraino "parziale", non includendo i disastri dell'ultimo assedio alle città di Mariupol e Kherson. L'organizzazione delle Nazioni Unite, che dallo scoppio della guerra sta monitorando in collaborazione con Unitar/Unosat il patrimonio culturale ucraino, ha basato il suo report su immagini satellitari e rapporti di testimoni oculari, verificando i dati forniti dalle autorità ucraine. La recente divulgazione dell'elenco è solo l'ultimo dei pressing che l'organizzazione delle Nazioni Unite indirizza a Putin: "Qualsiasi violazione delle norme vedrà i perpetratori portati alla responsabilità internazionale", ha dichiarato la direttrice generale Audrey Azoulay sottolineando alla Russia gli obblighi dellaper la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e i suoi(1954 e 1999). Un avvertimento che diventa minaccia nelle dichiarazioni del ministro della cultura ucraino: "Ho registrato 135 casi di crimini contro il patrimonio culturale dell'Ucraina commessi dalle truppe russe dall'inizio della guerra".Paese ponte tra oriente e occidente, l'Ucraina vanta ben: la Cattedrale di Santa Sofia a Kiev, il centro storico di Leopoli, l’arco geodetico di Struve, le antiche faggete primordiali dei Carpazi, la residenza dei metropoliti bucovini e dalmati, l’antica città di Kerson e infine le 16 tserkvas (chiese) costruite, a cavallo tra la Polonia e l'Ucraina e il XVI e il XIX secolo, con tronchi di legno orizzontali da comunità di fede ortodossa e greco-cattolica. Per quanto riguarda lo stato dell'arte ucraino, l'Unesco si è dichiarata seriamente preoccupata per, città creativa inserita nella rete dell'Unesco per la musica e, nella lista provvisoria del patrimonio mondiale dell'Ucraina. Dallo scoppio della guerra, l'organizzazione si è anche rammaricata per i danni alle opere della celebre artista ucrainae ha condannato l'attacco che ha colpito il memoriale dell'Olocausto di Babyn Yar.A stretto contatto con le autorità ucraine, l'Unesco sta lavorando per contrassegnare i principali monumenti e siti storici in tutta l'Ucraina con il marchio distintivo della Convenzione dell'Aia del 1954: un segno internazionale che significa che quel bene è parte del patrimonio culturale che va protetto in caso di conflitto armato. Inoltre, coerentemente con il suo mandato, l'organizzazione chiede il cessate il fuoco sulle scuole, le università, i siti commemorativi, le infrastrutture culturali, di comunicazione e di stampa. "La comunità internazionale ha il dovere di proteggere e preservare per le generazioni future ilcome testimonianza del passato ma anche come vettore dile istituzioni educative devono essere considerate santuari".