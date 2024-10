Inclusione e diversità al centro del Congresso SIFO 2024

Il Congresso SIFO 2024, in corso fino al 20 ottobre alla Mostra d’oltremare a Napoli, accoglie quest’anno una nuova edizione all'insegna dell'inclusione e della valorizzazione delle diverse abilità. L'evento, che ha come tema "Next Generation Pharmacy: Missione, Visione e Valore", vede la partecipazione di migliaia di professionisti del settore sanitario.

Pfizer e Cooperativa Vite Vere Down Dadi: una partnership per l'inclusione

Grazie al rinnovato accordo tra Italsky e la Cooperativa Vite Vere Down Dadi, il personale della cooperativa farà parte dello staff dell'evento SIFO 2024. L'iniziativa, promossa da Pfizer, conferma l'impegno dell'azienda farmaceutica nel promuovere una cultura di Diversity, Equity & Inclusion.

Sara, una delle partecipanti al progetto, ha condiviso la sua esperienza positiva dell'edizione precedente, sottolineando l'importanza dell'accoglienza e della gentilezza nel suo ruolo di hostess. “Ho svolto il lavoro di hostess, servendo un caffè ai visitatori che chiedevano informazioni. Mi sono impegnata per accogliere al meglio, con un sorriso e tanta gentilezza tutte le persone. Mi sono trovata molto bene con i colleghi che mi hanno accolta sempre con il sorriso. E sono contenta di aver imparato un nuovo lavoro, avendo la possibilità di conoscere tante nuove persone. L’dizione dell’anno scorso è stata una bella esperienza e sono davvero contenta di tornare anche in questi giorni alla SIFO”.

L'importanza dell'inclusione nel mondo del lavoro

Jehona Sehu, responsabile del progetto di Autonomia di Cooperativa Vite Vere Down Dadi, ha evidenziato il valore dell'inclusione nel contesto lavorativo: "Crediamo fortemente che il contesto lavorativo debba essere un luogo dove le differenze non solo sono accolte, ma diventano motori di crescita e innovazione".

Il progetto Girasole di Pfizer

Il progetto Girasole di Pfizer si concentra sull'accessibilità e l'inclusione per tutti, indipendentemente dalle abilità fisiche o cognitive. Enrico Bovi, responsabile della Customer Engagement Platform di Pfizer Italia e dei temi di Diversità, Equità e Inclusione, ha dichiarato: "Pfizer si impegna a riflettere la diversità della società in tutte le sue attività, sia interne che esterne, promuovendo l'inclusività nella sua accezione più ampia".

Il futuro della farmacia ospedaliera

Adriano Cristinziano, presidente del Comitato Organizzativo, ha anticipato i temi del congresso: "Quest'anno si parla di una farmacia proiettata nel futuro. Il congresso tratterà di sostenibilità, anche ambientale, ma anche dei nuovi sviluppi che possono riguardare il DM 70, il PNRR e in generale il sistema sanitario nazionale".

Ugo Trama, presidente della SIFO, ha sottolineato l'importanza di modificare l'atteggiamento culturale sulla disabilità: "In un contesto sociale che evolve rapidamente, dove l'attenzione all'altro è sempre più distratta e superficiale, la SIFO pone attenzione a tutte le disabilità".

Il Congresso SIFO 2024 si conferma quindi come un'importante occasione per promuovere l'inclusione e la diversità nel settore farmaceutico e sanitario, dimostrando come la collaborazione tra aziende, cooperative e istituzioni possa portare a risultati concreti e positivi per tutta la società.