India, la tragedia delle donne lavoratrici: senza utero per produrre più zucchero

Un calvario chiamato isterectomia

Utero rimosso anche alle ragazze di 20 anni

Una tela bianca punteggiata di schegge colorate. È questa la fotografia dall'alto dei campi delQui, abito tradizionale indiano,instancabilmente nelledurate il(sei mesi all'anno). Il loroperò ha anche un altro nome: isterectomia . Il, infatti,. Ciò le facilita nella ricerca del lavoro perché le rende. Un presupposto fondamentale per, il. A mettere in luce questo terribile destino è il reportage " Le sacrificate dello zucchero " trasmesso dall'emittentee andato in onda a ''.Oltredi lavoratori, di cui la, ad inizio ottobre viaggiano verso laper trovare impiego nelle coltivazioni di canna da zucchero. Generalmente le donne vengono reclutate dai, ovvero agenti pagati dai proprietari delle piantagioni per far arrivare in loco intere famiglie da impiegare nei campi,. Le condizioni di lavoro sono estremamente dure: sveglia alle 3 di notte, oltrepiegati sotto il sole e. Durante i sei mesi del raccoltoistallate dai titolari delle fabbriche di zucchero,. Nei campi sono sempre i famigerati 'mukadam' a controllare i lavoratori agricoli e la loro produttività. Sono sempre loro a suggerire alle ragazze e alle donne di procedere a, con ablazione delle ovaie,, presentando l'intervento come banale. I medici della regione che eseguono l'operazione invasiva argomentano che così facendo evitano di sviluppare un tumore, in realtà un rischio di gran lunga inferiore perrispetto alle conseguenze di un'isterectomia, specie se praticata in. "Se non tolgono l'utero, è un problema per noi, sono meno produttive. E se hanno un cancro, non servono più a nulla", riferisce ail reclutatoreprecisando che il costo dell'intervento è a loro carico e che durante il ricovero e la convalescenza non vengono pagate.C'è chi ha subito laa soli. Un massacro, che rende ilun guscio vuoto. Togliere ciò che rende donne è il più ignobile dei gesti.provoca unain quanto. Così a 30 anni ne dimostrano 50, perché il corpo tende ad appassire prematuramente. In compenso niente più dolori mestruali, né figli, e soprattutto maggiore produttività (che fa solo il bene dei proprietari terrieri) e posto di lavoro assicurato.se non quella di cedere alle pressioni dei 'mukadam' per lavorare e riuscire acon la famiglia, pagando il prezzo più alto proprio sulla propria pelle., quindi, che inizia proprio dall'operazione e si dipana nei più svariati. "Ilci urla addosso se non lavoriamo abbastanza. Ci picchia molto forte, anche quando stiamo male. Grida ai nostri mariti che non lavoriamo sodo e che tocca rimborsare lo stipendio",ai giornalisti di, mentre il marito è impegnato a consegnare in fabbrica le canne appena tagliate che poi verranno lavorate, pronte poi all'esportazione in tutto il mondo. Il sacrificio delle donne racchiuso in una bustina di zucchero.