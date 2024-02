Inquinamento e ciclo mestruale, il dramma delle donne in Kenia tra povertà e stigma

Inquinamento e ciclo mestruale

Il costo di un ciclo mestruale più pesante

Politiche a lungo termine

deve scegliere tra l'acquisto di cibo sufficiente per la sua famiglia e l'acquisto di assorbenti per la figlia. Questa la situazione della maggior parte delle donne e delle ragazze a, inche come lei che non possono permettersi il minimo necessario per gestire il loro ciclo mestruale. L'inquinamento aggrava ulteriormente il problema, rendendo le mestruazioni più intense e dolorose.Abbondano gli studi nel mondo che dimostranoPurtroppo nessuna ricerca è stata fatta in Africa, dove non solo sarebbe necessario, ma anche importante approfondire l'argomento. Infattiè uno dei più grandi siti di discarica del mondo, si trova a Nairobi. Nonostante sia stato dichiarato pieno 20 anni fa, i 30 acri di terra su cui si estende sono la destinazione finale della spazzatura di 5,3 milioni di residenti della città africana. Montagne di rifiuti vengono bruciati e rilasciano gas nocivi che inevitabilmente si riversano sulla popolazione che vive nelle località vicine. Puntualmente, vengono superati i livelli di inquinamento atmosferico checonsidera sicuri per la salute umana., cresciuta vicino al sito di Dandora, oggi presidente dell'organizzazione no-profit "Miss Koch Kenya" , sostiene che l'inquinamento stia causando problemi di salute alle donne e alle ragazze che vivono nella comunità di Korogocho, slum di Nairobi: "A volte, hanno un ciclo mestruale più intenso e forti crampi a causa dei fumi che hanno inalato. L'ho sperimentato io stessa."Qual è il costo di un ciclo mestruale più pesante aUna confezione di assorbenti ne contiene 7 o 8. Può durare da tre a quattro giorni, ma se il ciclo dura di più l'ipotetica ragazza dovrà comprarne un altro pacchetto. Può permetterselo? Purtroppo la risposta è no. L'alternativa è quella di scambiare i soldi che servono per comprare gli assorbenti conPurtroppo questa è una pratica molto comune nelle località africane più povere. Senza contare che spesso le ragazze rimangono incinta e sono costrette ad abbandonare la scuola. Le vite delle ragazze possono essere influenzate anche in maniera minore, infatti spesso sono costrette a saltare le lezioni scolastiche a causa dei dolori e alla possibilità di acquistare assorbenti., oggi 21enne, racconta che da ragazza ha saltato le lezioni per una settimana a causa delle mestruazioni. Nella sua testimonianza spiega che a volte leandavano nella sua scuola e davano assorbenti gratuiti, ma non sempre erano sufficienti per tutte. La donna racconta che le è capitato di avere un solo assorbente per tutto il ciclo mestruale. La situazione è peggiorata nei mesi successivi dove si è dovuta accontentare solo della carta velina e dei vecchi vestiti. La giovane riferisce che veniva spessoa scuola ead uscire con gli amici perché aveva paura che i suoi vestiti potessero macchiarsi a causa dei materiali improvvisati che usava.adesso riesce a gestire con più fiducia il suo ciclo, ma denuncia: "Loro [i kenioti] non dovrebbero giudicarci. Dovrebbero sostenerci, mostrarci che ci tengono" la ragazza aggiunge: "Se continuano a giudicarci, proviamo vergogna, saltiamo le lezioni, finiamo per non raggiungere i nostri obiettivi.." Gloria Orwoba , senatrice Keniana è stata al centro dell'attenzione mediatica perché costretta a lasciare il Parlamento a causa di una macchia di sangue sui suoi pantaloni bianchi. La parlamentare ha denunciato:, si schiera dalla parte delle ragazze e delle donne keniane chiedendo un maggior sostegno per gestire il loro ciclo mestruale, sia con antidolorifici che con assorbenti. Il partitocon a capo, ha chiesto a gran voce cambiamenti nelle politiche del governo keniota riguardo al tema chiedendo la distribuzione di assorbenti gratuiti a milioni di donne e ragazze in tutto il Paese che non possono permetterseli e la diffusione di diverseintorno al problema della vergogna per le mestruazioni. Sicuramente, un primo passo importante verso una politica concreta è quello della ricerca, al fine di riconoscere l'impatto del cambiamento climatico e dell'inquinamento sul ciclo mestruale.