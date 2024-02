Istat, l'Italia non è un Paese per Lgbt+. Una persona su cinque ha subito aggressioni a lavoro

Una persona su cinque ha subito aggressioni a lavoro

non è un Paese per la comunità Lgbt+ , tra, è stata. E ancora peggio, forse, il fatto che una persona su cinque abbia subito un'aggressione o abbia vissutosul luogo di lavoro. A certificarlo è la nuova indagine Istat-Unar sulle discriminazioni lavorative nei confronti delle persone Lgbt+, anno 2020-2021.L'indagine Istat-Unar è scioccante. Una persona su cinque ritiene che il proprio orientamento sessuale sia stata la causa di, sia in termini di, sia in termini di. Nel complesso - l'indagine è stata condotta su oltre 20mila persone residenti in Italia che al primo gennaio 2020 risultavano ino già unite civilmente (per sciogliemento dell'unione civile o per decesso del partner) - il 26% delle persone occupate o ex occupate, ovvero più di una persona su quattro, pensa che essereabbia rappresentato unonel corso della propria vita lavorativa. Nel rapporto è emerso poi che oltre il 20% degli intervistati, una persona su cinque, ha avutodopo aver fatto coming out Forse è il dato più grave. Una persona Lgbt+ su cinque dichiara di aver subito un'aggressione o di aver vissuto un clima ostile sul posto di lavoro. E le più penalizzate chi sono?. L'incidenza di questi casi infatti è più elevata per le donne (21,5%), siache, rispetto agli uomini (20,4%),. La percentuale di questa incidenza cresce tra i(26,7%), gli(24,7%) e le persone che vivono nel(22,6%). Tra chi, poi, ha deciso di celebrare un'unione civile con il proprio partner, è il 38,2% a lamentare di aver subito, per motivi legati al proprio orientamento sessuale, almeno un episodio diin altri contesti di vita, come ad esempio la ricerca della casa, i rapporti col vicinato, la fruizione dei servizi socio-sanitari, degli uffici pubblici, dei mezzi di trasporto, negozi, o altri locali ancora.Il fenomeno più diffuso tra dipendenti o ex-dipendenti che hanno vissuto un clima ostile a lavoro riguarda più spesso l'essere statio aver subito(46,5%), l'essere statio presi a(43,9%). L'episodio maggiormente segnalato dagli indipendenti è invece l'aver ricevuto, incluse quelle(45,6%). Anche in questi casi sono lea subire tali offese più di frequente (43,8% contro il 30,3% degli uomini). Inoltre il 23,1% delle persone omosessuali o bisessuali, circa una persona su quattro, dichiara di essere statoin forma verbale o scritta, e il 5,3% di aver subito un'aggressione fisica, con incidenze più alte tra gli uomini.Le persone Lgbt+ hanno comunicato di aver dovuto cambiare vita o stile di vita per evitare discriminazioni. Il 16,8% degli intervistati, circa una persona su sei, si èin un altro quartiere, altro Comune, o all'estero per vivere più tranquillamente la propria omosessualità o bisessualità. Un altro dato agghiacciante è che oltre ildegli intervistati hacon un partner dello stesso sesso per paura di essere aggredito, minacciato o molestato; un comportamento più comune tra gli uomini (69,7%), sebbene anche per le donne la percentuale sia molto elevata (65%). Il 52,7%, più di una persona su due, ha evitato di esprimere il proprio orientamento sessuale per paura di essere aggrediti, minacciati o molestati.Nella quasi totalità dei casi la famiglia di origine e gli amici delle persone in unione civile o già in unione è a conoscenza dell'attuale orientamento sessuale, ma per alcuni degli intervistati la decisione di renderlo noto (coming out) ha generato unada parte dei genitori. Laha mostrato ostilità o rifiuto in più di un quinto dei casi (21,8%), in misura maggiore per le donne (28,8% a fronte del 18,1% degli uomini). Una quota poco meno elevata riguarda la reazione negativa dei(19,8%), con un'incidenza superiore per gli uomini (20,4% contro 18,7%). Infine, quando ilo lasi è unito o si è unita civilmente, la madre e il padre non hanno accolto il partner come parte della famiglia, rispettivamente, nel 4,8% e nel 6,4% dei casi.