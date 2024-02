La Cassazione ha deciso: lo stalking non sarà più considerato un'aggravante del femminicidio

Ancora un brutto colpo alla lotta contro la: le Sezioni Unite della Cassazione ha approvato che il reato dinon sarà più considerato comenegli omicidi femminili.Un grande passo indietro nel processo didelle donne. Infatti lo stalking era stato riconosciuto comenei reati di femminicidio nelinserito nel codice penale con l’articolo: “Chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagioinare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”. Da oggi però cambia tutto, dopo la sentenza della Cassazione l’omicidio, in quantoassorbe tutte le aggravanti, compresi gli. Quindi, chiunque si macchi di un omicidio a stampo femminile, pagherà soltanto per l’”atto finale” anche nel caso in cui, in passato, ci fossero state. Una decisione, quella della Cassazione, che fa molto discutere anche a fronte dell’altissimo numero di denunce per stalking che nel tempo si. Un balzo indietroche riduce ulteriormenteper le donne che, nel 2021, non ci si sarebbe.