La Corte Europea dei diritti umani condanna l'Italia: nella sentenza pregiudizi sulle donne

Sono staticon una sentenza che contiene "dei passaggi che", "dei commenti ingiustificati" e un "linguaggio e argomenti che veicolanoche esistono nella società italiana". Per questo, laper la decisione presa da un giudice nel 2015. Sei anni fa, infatti, la Corte d’Appello di Firenzeaccusati di uno stupro di gruppo avvenuto nella. La vittima, una ragazza che all’epoca aveva 22 anni, denunciò di essere stata violentata il 26 luglio del 2008 in una macchina parcheggiata fuori dalla Fortezza. Dopo la denuncia (arrivata quattro giorni dopo il fatto) e le indagini, furono arrestate sette persone, ragazzi che avevano tra i 20 e i 25 anni. Nel gennaio del 2013 sei di loro, a 4 anni e 6 mesi di reclusione, per violenza sessuale di gruppo aggravata (gli imputati avevano approfittato delle "condizioni di inferiorità fisiche e psichiche" della ragazza, causate dall’alcol). Due anni dopo, però,. Una 'condanna morale' che passava dagli stupratori alla stuprata, accusata di poca credibilità dai giudici. E definita "un soggetto femminile fragile, ma al tempo stesso, di avere rapporti fisici occasionali, di cui nel contempo non era convinta", vittima di una vicenda "incresciosa, non encomiabile per nessuno", ma "penalmente non censurabile".Insomma, per i giudici con la denuncia la giovane aveva voluto semplicemente rimuovere quello che considerava un suo "discutibile momento di debolezza e fragilità", ma "". Un caso, come tanti a cui purtroppo assistiamo ancora oggi, in cui la vittima "se la sarebbe cercata", perché "troppo disinibita", perché "in realtà consenziente", perché non aveva opposto resistenza. Un caso in cui la giustizia aveva scelto, deliberatamente, di stare. Per questo la giovane ragazza si è rivolta alla Corte di Strasburgo, chiedendole di esprimersi non sull'assoluzione degli imputati, ma sul contenuto della sentenza che, a suo parere, aveva violato la sua vita privataanche per le sue preferenze sessuali. E la Corte le ha dato ragione: la sentenza di Firenze fuche non avrebbero permesso di tutelare in maniera adeguata i diritti e gli interessi della donna. E ha accordato alla ricorrente unpari a 12 mila euro. Così l'avvocata, che la rappresentava: "Sono soddisfatta che la Corte europea dei diritti umani abbia riconosciuto che ladella ricorrentedall'autorità giudiziaria". "La sentenza della Corte d'appello di Firenze - ha aggiunto - ha riproposto stereotipi di genere, minimizzando cosi la violenza, e hala ricorrente, usando anche un linguaggio colpevolizzante. Purtroppo, questoin cui la non credibilità della donna si basa sulla vivisezione della sua vita personale, sessuale. Questo succede spesso nei tribunali civili e penali italiani". E ha concluso augurandosi "che il governo italiano accetti questa sentenza della Cedu e non ricorra in Grande Camera ma intervenga affinché ci sia unadei professionisti della giustizia per evitare che si riproducano stereotipi sessisti nelle sentenze".