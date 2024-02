La Corte Suprema indiana rifiuta di legalizzare il matrimonio omosessuale

Le petizioni degli attivisti e la risposta del governo indiano

cui attivisti ed esponenti della comunità chiedevano di cambiare la legge per consentire alle persone gay, lesbiche, bisex e trans di sposarsi legalmente in India.

Il governo indiano del primo ministro Narendra Modi si era opposto alle petizioni, definendole "opinioni elitarie urbane" e affermando che il Parlamento è il posto giusto per discutere e legiferare in materia.

I leader religiosi si sono opposti con forza alla richiesta, affermando che è contrario alla cultura del Paese, perché

tali matrimoni non sono "paragonabili al concetto di unità familiare indiana di un marito, una moglie e dei figli".

La sentenza: no alla legalizzazione matrimoni omosessuali

Le discriminazioni e l'appello ai legislatori

La Corte Suprema indiana ha. Il verdetto del collegio, riunitosi il 17 ottobre allo Humsafar Trust di Mumbai, non è stato unanime, ma alla fine il presidente ha dichiarato di non poter regolarizzare tali unioni perché questo compito spetta al Parlamento. Un verdetto che infrange le speranze della comunità Lgbtq+, che in India conta diversi milioni di persone. Allo stesso tempo, comunque, la giuria ha affermato che i loro diritti devono essere rispettati.I cinque togati, compreso il presidente D.Y. Chandrachud , hanno ascoltatotra aprile e maggio, conUn diritto che volevano venisse una volta per tutte sancito a livello costituzionale. Solo Taiwan e il Nepal, infatti, consentono le unioni tra persone dello stesso sesso in Asia, dove i valori ampiamente conservatori dominano ancora la politica e la società.La decisione del collegio arriva cinque anni dopo uno storico dispositivo del, quando la stessa Corte Suprematra persone dello stesso sesso. I firmatari delle petizioni di quest'anno hanno affermato che il fatto di non potersi sposare viola i loro diritti costituzionali.A dimostrazione di quanto la questione sia ancora controversa in India, il collegio di cinque giudici della Corte suprema ha dichiarato di esseree ha scritto quattro sentenze separate. Due si erano espressi a favore delle unioni omosessuali, ma il verdetto di maggioranza si è pronunciato contro di loro. Nonostante la modifica di legge cinque anni fa, lae c'è stata resistenza ad aprire alle unioni riconosciute delle coppie omosessuali, che devono ancora affrontare una discriminazione dilagante nella società.Gli attivisti si erano battuti per emendare la, che consente le unioni civili tra, per estenderla a quelle dello stesso sesso . Tuttavia, il presidente DY Chandrachudn ha stabilito che l'emendamento non rientrava nelle competenze del tribunale. Tuttavia, nella sua sentenza ha evidenziato che le persone Lgbtq+ devono avere il diritto di scegliere il proprio partner e non devono essere discriminate dalla legge. "La queerness non è un'élite. Non è un concetto urbano o limitato alle classi alte della società", ha affermato. Il giudice Kaul, che faceva parte del collegio giudicante, ha espresso il suo sostegno al matrimonio omosessuale. "Le unioni non eterosessuali ed eterosessuali devono essere viste come".Il collega S. Ravindra Bhat ha chiesto la formazione di una "" per valutare le leggi che discriminano indirettamente le coppie Lgbtq+, negando loro "benefici compensativi o diritti di assistenza sociale" che di solito derivano dall'essere legalmente sposati. "La corte non può impegnarsi in questo complesso compito, lo Stato deve studiare l'impatto di queste politiche e di questi diritti", ha aggiunto. Le leggi indiane sul matrimonioa milioni di persone di date dal matrimonio , in merito a questioni come l'adozione, l'assicurazione e l'eredità.