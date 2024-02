La Corte Suprema respinge ancora il blocco della legge sull'aborto in Texas

Un nuovo stop al blocco. E una delle norme più restrittive d'America resta in vigore.ha respinto un nuovo tentativo di la legge che vieta l'aborto in Texas dopo le prime sei settimane. Una questione che va avanti ormai da mesi tra botte e risposte legali, accuse, proteste e pareri che si susseguono a più voci, dal governo alle piazze. L'ordine non è firmato, ma latra i togati è evidente, ed emerge dal fatto che i tre giudici liberal della Corte, ormai minoranza, hanno espresso il loro dissenso. Il massimo collegio giudiziario si è rifiutato di rimandare ad un tribunale federale ilcontro la legge avviato da alcunidove si pratica l'aborto. Questa decisione arriva dopo che la Corte d'appello del quinto circuito, di tendenza conservatrice, lunedì scorso aveva rimandato la norma alla Corte Suprema del Texas, sempre controllata dai conservatori, mantenendo la misura in vigore."Invece di bloccare la Corte del quinto circuito, che indulge nelle nuove tattiche dilatatorie del Texas, il collegio permette allo Stato, di nuovo, di estendere la privazione dei diritti costituzionali dei suoi cittadini attraverso manipolazioni procedurali. La Corte puòda un'altra parte, ma io non posso", ha scritto nel suo messaggio di dissenso la giudice suprema, appoggiata dagli altri due liberal Stephen Breyer e Elena Kagan. Un messaggio che però cade nel vuoto, visto che con ogni probabilità questa misura, così restrittiva da sembrare paradossale, tra ricorsi e tentativi di bloccarla, sospensioni e riattivazioni,e controproteste, resterà in vigore a ancora a lungo. Con buona pace delle centinaia di donne, soprattutto, ma anche medici e politici che da mesi si oppongono alla sua applicazione.