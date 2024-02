La guerra non è il destino dell'Ucraina. A Roma "Il grido della pace" promosso da Sant'Egidio

"Il grido di pace" riparte da Roma

"Non lasciamo la pace in mano russa"

"Trovare una lingua comune per il dialogo"

" ha invitato e scritto il Papa il 3 ottobre 2020: un documento che propone, con i materiali offerti alle mani e alla fantasia di tutti. Ma com'è che, dopo poco più di un anno, è scoppiatache per certi versi, ha osservato Andrea Riccardi, fa sentire in tanti come se fossero "". Chi è spettatore o partecipa in modo superficiale alla liturgia mediatica, istantanea e vanificata dal momento successivo, arriva addirittura a pensare che la parola "pace" sia una trappola putiniana.Ma la guerra, purtroppo, è anche più larga:, il Nord del, l'insieme deidi cui si perdono le coordinate e la memoria. È un mondo facile all'oblio, spiega ancora Riccardi, storico fondatore diche promuove: esplorare vie di incontro per non lasciare ai conflitti l'ultima parola. È l'invito a a una "immaginazione alternativa", altrimenti si subisce la prepotenza degli altri. Sì, "è una responsabilità esigente – ha detto il presidente della Repubblica Sergio– altrimenti subiremodelle guerre e quella in corso in Ucraina rappresenta la linea di faglia che attraversa il mondo".Si può ricomporre questa frattura? Perserve certamente un approccio multilaterale: "Sentire parlare di pace può risultare insopportabile per chi combatte per la propria libertà", tuttavia "non lasciamo che", potere di una Russia a sua volta posseduta da un nazionalismo esasperato, nutrito da un senso di umiliazione scaturito dalla dissoluzione dell'impero sovietico. Macron osserva, acutamente, che la pandemia ha rafforzato l'isolamento sigillando in modo bellico il revisionisimo storico. Possiamo tutti "lavorare sotto traccia" anche per, dissociarlo anche dalla manipolazione della fede operata dal potere politico. È un lavoro "lento, quotidiano, ma so che ne siamo capaci". Questo comporta uno squilibrio positivo:, dice Macron, ", ontologicamente impura", al contrario di chi cerca nella sua presunta purezza la legittimazione della propria violenza.A Roma, riprendendo le parole del, presidente della Cei, si tesse una tela dinel "mondo lacerato e così poco capace di pensarsi insieme". Ma gli uomini di pace "non sono ingenui, sono realisti. La logica non può essere solo quella militare". L'inventore dell'(la lingua di "colui che spera")nell'Europa per avvicinare i popoli. "Fratelli tutti è il nostro esperanto", sottolinea Zuppi. È la strada che cerca chi non rassegna, sottolineata dalla presenza di, rabbino capo di Francia, e di, Segretario Generale della Muslim World League ("Non c'è contrasto che non abbia una soluzione se si adoperano il dialogo e il buon senso").sarà presente alla preghiera finale al Colosseo, come lui stesso ha annunciato all'Angelus: "Mi recherò al Colosseo a pregare, insieme ai rappresentanti delle Chiese e Comunità cristiane e delle Religioni mondiali, riuniti a Roma per l’incontro 'Il grido della pace'. Vi invito ad unirvi spiritualmente a questa grande invocazione a Dio: la preghiera è la forza della pace. Preghiamo, continuiamo a pregare per l’Ucraina così martoriata".