La mattanza dei difensori dei diritti umani: 358 le persone uccise nel 2021

Fernando dos Santos Araújo

Hidme Markam in India

, classe 1982, era un lavoratore senza terra. Viveva nell’a, dove per anni si era battuto perché venisse finalmente messa in pratica la riforma agraria che destina le terre improduttive ai piccoli agricoltori come lui. Fernando è una deiQuasi uno al giorno. E molti altri sono stati incarcerati o spiati, subiscono minacce, intimidazioni, arresti arbitrari, oppure vengono sorvegliati attraverso mezzi informatici. Le cifre sono diffuse dalla ong irlandese Front line defenders in un report che censisce gli attentati contro gli attivisti che difendono l’ambiente e il territorio, i popoli indigeni, i diritti umani, la libertà di espressione e i diritti di donne e persone lgbt+ . Più della metà delle vittime sono in America latina: spicca lacon addirittura 138 omicidi accertati, ma preoccupano anche Messico e Brasile (rispettivamente a quota 42 e 27). Gli altri contesti rivelatisi pericolosi sono India (23), Afghanistan (19), Filippine (16), Guatemala (11), Nicaragua (10), Repubblica Democratica del Congo (9). Nel 26 per cento dei casi, la vittima era una persona indigena., è stato ucciso il 26 gennaio da un colpo di pistola. Era nel mirino degli assassini dal 2017, quando aveva occupato il latifondo di Santa Lúcia insieme a un gruppo di famiglie, per fare pressione sull’amministrazione locale. C’era anche lui la mattina del 24 maggio 2017, quando un gruppo di agenti di polizia aveva fatto irruzione e aveva sterminato dieci persone.Era riuscito a sopravvivere al massacro di Pau d’Arco restando nascosto sotto il corpo senza vita del suo fidanzato. Da allora era stato incluso in un programma di protezione delle vittime e dei testimoni, con l’assistenza delle ong locali. Ma nemmeno questo però è bastato a salvargli la vita. Il Messico di recente è stato al centro dell’attenzione anche per i frequenti attentati contro i giornalisti, monitorati da altre due organizzazioni: Reporter senza frontiere (che censisce 488 giornalisti dietro le sbarre alla fine del 2021) e l’International federation of journalists (che parla di 42 giornalisti uccisi nel 2020 mentre facevano il loro lavoro e 235 imprigionati). Gli omicidi raccontano soltanto una parte della storia. Perché, come accennato all’inizio, i difensori dei diritti umani vengono perseguitati e controllati in molti altri modi. Si va dall’installazione nello smartphone di spyware come l’israeliano, capace di estrarre i dati (email, password, messaggi di testo, localizzazione gps…) e addirittura di attivare da remoto il microfono e la camera. Una decina, inoltre, gli attivisti che nel 2021 sono stati accusati di terrorismo, uno dei metodi più comuni usati da alcuni governi per intimorirli.Tra loro c’è per esempio, una donna indiana adivasi che difende ie dello stato e l’impatto dell’estrazione mineraria nello Stato del Chhattisgarh. È la convenor del Jail Bandi Rihai Committee, una piattaforma che sostiene il rilascio di migliaia di persone adivasi, in particolare giovani, criminalizzate e bollate come Naxal e detenute in detenzione preventiva.si è concentrata sui progetti guidati da grandi aziende come., che minacciano di distruggere una collina sacra Adivasi, considerata una divinità locale dalla comunità.Oltre a battersi contro l’impatto ecologico dannoso dell’estrazione mineraria per l’area locale, con conseguente degrado della terra e di grandi corpi idrici e la distruzione delle foreste nella regione. E a sostenere la promozione dei diritti delle donne e contro la violenza fisica e sessuale contro le donne da parte di agenti di polizia e militari. Proprio durante una manifestazione sulla violenza contro le donne, Hidme è stata arrestata il 9 marzo del 2021. Due storie, quella ditanto lontane sulla carta geografica quanto vicine nel testimoniare come la difesa di chi si batte per i diritti umani nel mondo rappresenta ancora una priorità da affermare ogni giorno. Ovunque nel mondo.