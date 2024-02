La Nuova Zelanda vieta le terapie di conversione: la promessa mantenuta di Jacinda Ardern

Pratiche dannose

La, mantenendo la promessa elettorale fatta dalla Primo Ministro. Il Parlamento ha infatti recentemente approvato una legge che vieta le pratiche che mirano a cambiare forzatamente l'orientamento sessuale, l'identità di genere o l'espressione di genere di una persona, note appunto come 'terapia di conversione'. Il disegno di legge, che è stato introdotto dal governo l'anno scorso, è passato quasi all'unanimità martedì 15 febbraio, con"Questo è un grande giorno per ledello Stato", ha detto il Ministro della Giustizia Kris Faafoi. "Le pratiche di conversione non devono trovare posto nella Nuova Zelanda moderna". Finalizzate a cambiare (riportandolo ad una presunta normalità, ovvero l'eterosessualità) l'orientamento sessuale o l'identità di genere di una persona, le 'terapie di conversione' possono includere la psicoterapia, l'ipnosi, le scosse elettriche e il digiuno. In casi estremi, sono stati documentati esorcismi e. Il governo sostiene apertamente la tesi dell'Oms che queste procedure non solo non funzionano, ma sono ampiamente screditate e causano gravi danni.Secondo la nuova legge neozelandese, sarà uneseguire pratiche di conversione su persone, o su persone con. La pena per questi reati potrà arrivare fino a tre anni di carcere. Ma la pena aumenta fino a cinque anni di reclusione nei casi in cui il reato venga compiuto su chiunque - indipendentemente dall'età - causando. Il testo stabilisce anchee protegge il diritto di esprimere opinioni, convinzioni, credenze religiose o principi che non sono destinati a cambiare o sopprimere l'orientamento sessuale, l'identità di genere o l'espressione di genere di una persona.Mettere la parola fina alle 'terapie di conversione' era una delle promesse fatte durante la campagna dalla Primo ministro neozelandese Jacinda Ardern, quando è stata eletta per un secondo mandato l'anno scorso. Ma certo il governo non si aspettava così tanta attenzione su questa tematica da parte dei cittadini: in Parlamento sono infatti arrivate quasisul disegno di legge, il più alto numero di contributi popolari mai ricevuto per una proposta di legge. La nuova misura va così ad aggiungersi a quelle già messe in atto in altri Stati, visto che ladella terapia di conversione stanno prendendo piede. In Australia, lo stato di Victoria l'ha vietato l'anno scorso, il Canada ha fatto lo stesso e così, ad inizio 2022, la Francia