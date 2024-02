La protesta dell'artista russa a San Pietroburgo. Si cosparge di vernice rossa e grida: "Il mio cuore sanguina"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luce! (@luce.news)

An activist group in Russia is urging people to write antiwar messages on their rubles, hoping to spark a widespread movement that is difficult to police. (The campaign is modeled on protests in Turkmenistan — see attached photo.) https://t.co/uDCjJIIFRP pic.twitter.com/GdkUouQzE1 — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) March 17, 2022

". Queste le parole ripetute più volte dache ha protestato controin piazza a San Pietroburgo. La donna si è presentata sui gradini dell'edificio dell'assemblea municipale della città con il viso, le mani, il vestito e un telo steso ai suoi piedi, tutti imbrattati di. Dopo pochi minuti dall'inizio della protesta, l'artista russa è stata portata via dallaCome si vede nelsi è posizionata sui gradini davanti all'edificio dell'Assemblea municipale di San Pietroburgo con un vestito bianco e un telo steso sotto ai suoi piedi. L'artista si è quindi cosparsa il viso, le mani e il vestito di, di vernice rossa, e ha iniziato a ripetere più volte in russo: ", il mio cuore sanguina". Dopo pochi minuti dall'inizio della protesta - visto che ogni forma di dissenso contro la guerra in Ucraina viene repressa in Russia - è arrivata la polizia. Sotto lo sguardo dei passanti che hanno visto la scena senza intervenire, l'artista russa è stata afferrata dagli agenti e portata via.il telo bianco che la donna teneva sotto ai piedi.Come accaduto anche a Elena Osipova, la "nonna russa" che era stata arrestata in piazza a San Pietroburgo per aver manifestato contro la guerra, ora anche l'artista Yevgenia Isayeva rischia di essere trattenuta dalla polizia e. Non si sa, tuttavia, cosa l'artista aveva scritto sul telo bianco sotto ai suoi piedi. In base alla legge contro le fake news approvata a inizio marzo dalla Duma di Stato, Yevgenia Isayeva potrebbe rischiare anchese sul telo aveva scritto qualcosa contro le forze armate russe. Quello di Yevgenia Isayeva è solo una delle ultimecontro la guerra in Ucraina. Sono tantissimi i civili russi che hanno manifestato il proprio dissenso per quella "operazione militare speciale" (in Russia non è consentito parlare di "guerra", sempre in base alla legge approvata dalla Duma di Stato contro le fake news) che ormai va avanti da più di un mese: l'invasione russa in Ucraina è infatti iniziata lo scorso 24 febbraio 2022. A inizio marzo il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha dichiarato che in Russia sono state"perché osavano manifestare". I dati sono confermati anche da Ovd-Info, il sito indipendente che si occupa della tutela dei diritti umani in Russia: "Al 24 marzo - riporta il sito Ovd-Info - dall'inizio delle protestesono statiin 151 città russe".Vista l'impossibilità di manifestare pubblicamente contro la guerra in Ucraina, in Russia stanno montando singolari proteste. Il giornalista Kevin Rothrock del sito indipendente Meduza ha scritto su Twitter che "un gruppo di attivisti russi sta esortando le persone a scrivere messaggi contro la guerra sui, sperando di innescare un movimento diffuso, difficilmente controllabile". La singolare campagna di protesta, spiega ancora nel tweet il giornalista russo, è nata "durante le proteste in Turkmenistan".