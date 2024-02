La spalla di Batman fa coming out: Robin si dichiara bisessuale nell'ultimo fumetto

Non è il primo e, di certo, non sarà l’ultimo, ma quella lanciata dalla DC Comics rimaneall'interno del mondo dei supereroi a fumetti:, il terzo ragazzo a vestire i panni di, nel sesto e ultimo volume uscito di 'Batman: Urban Legends', ha realizzato di essereLa vignetta finale dell'albo numero #6, lo vede suonare alla porta dell'amicoe chiedergli un appuntamento: bisognerà attendere il prossimo numero, in, per sapere come la loro relazione si svilupperà. In ogni caso, sin dalla sua prima comparsa, avvenuta nel 1989, Tim Drake era stato raccontato come, anche se intorno alla figura di Robin, da sempre, si sprecano le speculazioni sull' orientamento sessuale: le prime illazioni risalgono addirittura al 1954, quando la coppia formata con il pipistrello più famoso del mondo veniva definita: “”. Sin da quando è esistito Robin, cioè dal 1940, si era sempre dichiarato eterosessuale: per questa ragione ci troviamo di fronte ad undella spalla per antonomasia. La sceneggiatrice del fumetto,, ha dichiarato al magazine Polygon che non sta deliberatamente etichettando i sentimenti del personaggio. O almeno non lo sta ancora facendo: “Volevo sottolineare che la. Per essere chiara, i sentimenti di Tim per Stephanie sono stati e sono reali, al cento per cento. E allo stesso modo lo sono quelli per Bernard. Tim sta ancorae non penso che abbia le parole per descriversi... non ancora”. Eccoci così di fronte alle tavole in cui Tim/Robin ha una rivelazione: un evento preparato sin dal quarto numero di 'Batman: Urban Legends', quando era stato reintrodotto il personaggio di, cioè l'amico di Tim che avevaproprio passando del tempo fianco a fianco con Robin. Mentre i due ragazzi combattono contro alcuni avversari, possiamo leggere cosa sta pensando Robin e in questo modo scopriamola sua epifania:“La gente continuava a chiedermi cosa voglio, ma non riuscivo a capirlo. Qualunque cosa fosse, sembrava sempre fuori portata. Finora. Esattamente fino a questo momento”. Successivamente, eccolo suonare alla porta di Bernard e dirgli: “Ho continuato a pensare alla notte scorsa e non so cosa significa per me. Però vorrei scoprirlo”. Bernard gli risponde: “Speravo lo volessi. Tim Drake... vuoi uscire con me per un appuntamento?”. E Tim risponde: “Sì... sì. Penso di volerlo”. Robin non è il primo personaggioa comparire nei fumetti DC, anzi. Sono già diversi gli esempi di. In giugno, in occasione del, è uscito anche80 pagine che raccontano le storie dei vari(Alan Scott),e molti altri. Anche in casa, negli ultimi anni, si è dato molto spazio a questa rappresentazione più inclusiva., la cui omosessualità dichiarata risale al 1992, si è preso la copertina degli Astonishing X-Men grazie aldella Marvel assieme a. Un’altra unione celebrata di recente è stata quella tra i due Giovani Vendicatorie del 2015 è il primodei fumetti,. Il mondo dei supereroi ha ormai definitivamentee ora, fortunatamente, non si può più