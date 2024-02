La violenza sul web: professoressa e studentesse "spogliate" con Bikinioff, le foto nude su social e siti porno

L'inchiesta sulle foto della professoressa e di 5 studentesse

Cos'è Bikinioff e come funziona?

Educare al digitale e al rispetto

virtualmente cinque compagne di classe, tutte minorenni, e una professoressa e poi pubblicano i fotomontaggi sui social, facendoli diventare virali anche sui gruppi whatsapp. Protagonisti di questa violenza (seppur virtuale è di questo che si tratta) sono una decina di ragazzini di una scuola media di Latina, ora sotto indagine della Procura dei minori di Roma. Le immagini che ritraggono nude le cinque 13enni e la professoressa sono state realizzate con la. Sono almeno nove i ragazzini di unaaccusati di aver prima creato ledelle ragazze minori, assieme anche all’insegnante, e poi di averle diffuse.Si tratta di un caso, l'ennesimo, che attraverso i meccanismi della rete, ha superato i confini dello scherzo goliardico tra ragazzini, come qualcuno probabilmente proverà a farlo passare.nuda, infatti, era talmente realistica da essere comparsa anche su, raggiungendo in questo modo una diffusione ampia e non quantificabile, oltre a non escludere che possa essere stata. É una scoperta emersa nel corso delleche sono partite inizialmente all’interno della scuola di Latina per le immagini riguardanti le 5 ragazzine di 13 anni ma che poi si è allargata anche alla professoressa. La docente era. Con l’inchiesta il materiale che la riguardava è statoin cui era presente. Intanto le 5 ragazzine coinvolte e le loro famiglie hanno ricevuto il supporto del Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza.Bikinioff è una app che si basa sulla tecnica della cosiddetta di, un programma che applicandoriesce a creare immagini di persone nude estremamente realistiche.In pratica, una sofisticata tecnica di “fotomontaggio” che parte da unae la elabora fino a “spogliarla” completamente. La tecnica combina e sovrappone immagini fino a realizzare laestremamente realistica: il sistema è paragonabile all'appche falsifica le voci nei video. Bikinioff è un “bot” presente su Telegram e non ha limitazioni di accesso o uso. Il suo utilizzo in sè, almeno finché resta in un ambito strettamente privato, mentre diversa è la questione se le immagini così create vengano divulgate o usate per altri fini. Sulle app di DeepFake, in particolare a ottobre 2022 per il caso di FakeYou,ha aperto un'istruttoria sui potenziali rischi dei prodotti web finti ma completamente realistici e credibili.Il caso della scuola di Latina è l'ennesimo episodio che fotografada più punti di vista: l'utilizzo dei social, del web, senza la minima consapevolezza dei rischi e delle conseguenze, è uno strumento pericoloso . L'intreccio tra vita virtuale e vita reale provoca cortocircuiti che, se non fermati in tempo, possono diventare incendi. Al contrario, laddove c'è consapevolezza, è evidente che a mancare è altro: il rispetto e la percezione della violenza. I ragazzi ne sono realmente coscienti? Conoscono i confini?