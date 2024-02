Lavoro minorile, è allarme anche in Italia. E le bambine sono le più sfruttate

Lavoro minorile: un’espressione che evoca spettri provenienti dal passato più o meno remoto, oppure immagini di Paesi del Terzo o Quarto mondo. Visioni da altri universi spaziotemporali che sentiamo e crediamo lontani. Così almeno ci pare. Ed invece, se è vero che la massima parte dei circa 160 milioni i bambini e ragazzi di età compresa tracostretti a lavorare vive soprattutto nei Paesi poveri, e che quasi la metà di loro (79 milioni) svolge un lavoro pericoloso, che cioè può danneggiarne direttamente la salute e lo sviluppo psico-fisico, è altrettanto indiscutibile che fenomeno interessi anche gli, Italia compresa. Inma non per questo trascurabili o da passare sotto silenzio. I numeri ci dicono che nell'la quota di minori lavoratori arriva al 23,9%, ovvero un totale di circa 86,6 milioni di bambini e ragazzi. Percentuale per altro che, dopo anni di diminuzione, è tornata a crescere, passando dal 22,4% nel 2016 al 23,9% attuale. Dinamica opposta a quella che si verifica nelle aree " Asia e pacifico" e "America latina e Caraibi", dove abbiamo un totale di circadi bambini lavoratori, ma in diminuzione, passando da una quota pari al 10% - o superiore - del 2008, al 6% attuale.A fronte di queste cifre, i dati del fenomeno nei paesi occidentali sono senza dubbio di dimensioni enormemente più ridotte. Ma dire che il fenomeno sia completamente debellato è una falsità. In Europa e nel Nord America lavora infatti ildei bambini e dei ragazzi, pari adi minori. E anche in Italia sacche di lavoro minorile persistono in diversi ambiti . Dalle statistiche 2020 dell'ispettorato nazionale del lavoro, ricaviamo un totale diaccertati di minori irregolarmente occupati, prevalentemente nei settori "" (51 minori), "" (23), "commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli" (20), "altre attività di servizi" (19). In quasi tutte le aree del paese si tratta in maggioranza di(oltre il 50% dei casi nel nord, 72% nel centro). Fa eccezione il sud dove i maschi sono il 53% dei lavoratori minori irregolarmente occupati. Tra le regioni, il maggior numero disi registra in Abruzzo (28), Lombardia (26) e Puglia (21). Attenzione a ritenere il fenomeno debellato dunque, anche perché, con siamo di fronte a dati che verosimilmente rappresentano solo una frazione di un fenomeno che ha con ogni probabilità una portata ben più ampia. Lo rileva la ricerca "" dell’associazionee di Save The Children , che negli anni scorsi era arrivata ad una stima finale di 340mila minori di 16 anni al lavoro. Tra cui 28mila coinvolti in lavori pericolosi per salute e sicurezza.Su un campione di 14-15enni iscritti al biennio della scuola superiore, era emerso che nella maggior parte dei casi si trattava die di cura (30,9% dei casi), comprendendo solo collaborazioni che per quantità di ore, impegno e interferenza con la scuola fossero assimilabili al lavoro domestico o di cura. A seguire il(18,7%), ovvero baristi, camerieri, aiuti in cucina, in pasticcerie o nei panifici. Quindi le attività di vendita (14,7% del totale), sia in negozio che nel commercio ambulante, con funzioni di aiuto o come commesso. E l’agricoltura (10%): dall'aiuto nella coltivazione e in attività come bracciante al lavoro con gli animali.