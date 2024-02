Leonardo Lotto, paralisi dopo un tuffo in riva al mare in Australia

E' rimasto paralizzato dopo un tuffo in riva al mare in Australia, gli amici danno vita a unaper sostenere eventuali spese per le cure mediche e la riabilitazione. Il protagonista di questa triste vicenda è Leonardo Lotto, studente aostano, che la mattina delè rimasto vittima di un incidente in mare. Il ragazzo era a Melbourne con un gruppo di amici quando dopo un tuffo tra le onde sul bagnasciuga ha picchiato violentemente la testa contro il fondale di sabbia. In quel momento è iniziato: prima gli amici lo hanno aiutato a uscire dall'acqua, poi la corsa disperata in ospedale. Dopo l'intervento d'urgenza, è arrivato il duro responso: “. Lotto è paralizzato dalla testa in giù e non potrà più camminare.A distanza di un mese dall’incidente, il ragazzo su Instagram ha scritto: “È passato un mese dall'incidente, e ogni giorno, penso costantemente a come le cose possano, in un batter d'occhio, e in modi che non avrei mai potuto immaginare. Ora, non ho altra scelta che guardare avanti,che sarà doloroso, difficile e faticoso. Questo non è uno sprint, ma una maratona infinita. Continuerò a lottare e farò tutto il necessario. A volte cadrò, ma alla fine mi rialzerò, vivendo sempre giorno per giorno,”. Il giovane ha aggiunto: “Sono estremamente grato di non essere solo in questo viaggio. Prima di tutto, le parole non possono descrivere quanto io, che mi hanno supportato in tutti i modi possibili, prendendomi cura e amandomi incondizionatamente. Ringrazio anche lo staff dell'Alfred Hospital di Melbourne, che mi ha letteralmente salvato la vita e fatto sentire come a casa, anche se ero a 15.000 km di distanza. Infine, voglio ringraziare tutti: pensavo non fosse possibile dimostrare tanto affetto da lontano, e sono così grato che fanno parte della mia vita”.Dopo il ricovero all'Alfred Hospital di Melbourne, in Australia , “le sue condizioni sono stabili, e ora è pronto per iniziare il suoa Milano con tutte le energie e la positività che hanno sempre caratterizzato la sua personalità”. E gli amici, proprio per sostenere le cure, hanno organizzato una: https://www.gofundme.com/f/zbdd7-leonardos-medical-expenses.Lotto, che dal profilo Instagram appare un giovane pieno di vita e con tanti interessi, si trovava in Australia per un semestre di “Exchange” convisto che lui – laureato alla Bocconi di Milano - sta frequentando un master in “International management” alla National University di