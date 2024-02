Lettera di Littizzetto al piccolo Enea: "Tua madre non ti ha abbandonato"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luciana Littizzetto (@lucianinalittizzetto)

Prima della lettera, gli appelli alla madre di Enea

Lettera di Luciana Littizzetto al piccolo Enea per ricordare che “”. Durante la puntata di domenica 16 aprile di “” su Raitre, la conduttrice torinese legge una toccante missiva indirizzata al neonato affidato al Policlinico di Milano nel giorno di Pasqua. "Porti un nome importante. Quell'altro Enea ce l'ha fatta, sono sicura che ce la farai anche tu” è l’auspicio di Littizzetto che èdi due figli., bel cicciottino di 2 kg e mezzo, cucciolo di specie umana, super millenial, classe 2023” inizia così la 'letterina' della conduttrice. E prosegue: “Un giorno forse saprai di quanto si è parlato di te in queste ore, quanto sei diventato famoso a tua insaputa. Più di Fedez e Gianluca Vacchi”. Rivolgendosi direttamente al piccolo, 'Lucianina' dice: “Piccolo avannotto che dai le tue prime bracciate nel mare tempestoso della vita. Sono certa che avrai al tuo fiancoal 100% che ti ameranno moltissimo”. La conduttrice continua: “Purtroppo la vita a volte somiglia alla scuola guida:in salita sono difficili, ma se impari a farle, non ti spaventa più nulla”.Poi la torinese entra nei dettagli e si sofferma sul significato delle parole. “La tua mamma dopo averti tenuto in pancia per 9 mesi, ha pensato che saresti stato meglio. Credo che questa decisione le sia costata tanto” dice Littizzetto ricordando il fatto. “Ti ha lasciato in una culla per la vita, a Milano. Le culle per la vita ci sono in tante altre città d'Italia, e funzionano così: appena la mamma depone il bambino in quellascatta un sensore che allerta i medici che agiscono subito” racconta sempre la comica. Quindi spiega al neonato (e a tutti i telespettatori) che la sua mamma, l’ha "affidato, che è diverso” e quando “”. Nel dettaglio, dice: “Abbandonare significa mettere in pericolo, fregarsene di ciò che avverrà dopo. Affidare è avere così tanta fiducia nell’altro da chiedergli di custodire ciò che si ha di più a cuore. Le mani di mamma hanno incontrato altre mani ”. Sempre rivolgendosi al neonato, aggiunge: “ In Italia capita a 400 bambini l’anno e la maggior parte trovagià dall’ospedale”. 'Lucianina' sottolinea poi come quel, andrebbe interpretato per un gesto d’amore, comunque responsabile, perché in grado di mettere in moto una catena di protezione prevista dalle procedure. E soprattutto sottolinea quanto sia giusto rispettare quel gesto. “Non so perché tua mamma l’abbia fatto e non dobbiamo chiedercelo, al contrario dobbiamo custodire il suo segreto con rispetto,” dice ancora la torinese.Il caso di Enea, a cui è seguito dopo pochi giorni quello di una bimba partorita in un capannone , sempre a Milano, ha suscitato molto clamore. Si sono susseguiti anchea ripensarci, avanzati dal professore dell'attore Ezio Greggio . Due interventi che hanno acceso le polemiche.Secondo l’avvocata e senatricesi tratta di “un invito a non arrendersi, qualora si sentisse sola. In quest'ottica hanno fatto bene”. Intervistata da “La Stampa”, precisa però che è “” parlare di “” come ha fatto l'attore. “Nessuno, all'infuori della diretta interessata, sa davvero cosa sia successo” dice Bongiorno. E aggiunge: “C'è un'enorme differenza tra una, un atto di autodeterminazione, e una costrizione imposta da circostanze esterne”. Qualora ci ripensasse, la madre potrebbe riavere subito il figlio, spiega l'avvocata. “Il termine per il riconoscimento è di, solo dopo inizierà il procedimento di adottabilità” conclude.