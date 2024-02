Livorno, apre la biblioteca tematica Lgbtqia+ e transfemminista

La biblioteca tematica Lgbtqia+ e transfemminista

Un punto di incontro

L'inaugurazione del nuovo spazio

frutto di una collaborazione tra Carmignani Editrice e il collettivo Pomo di V

La prima. Dove trovare testi, manuali, saggi, racconti di vita di persone che fanno parte della comunità queer, con particolare focus sui temi dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere. Un posto dove la conoscenza e la voglia di approfondire questi argomenti, non solo per chi li incarna in prima persona, non hanno davvero barriere. È quella che aprirà domani, sabato 21 ottobre, con l'inaugurazione al Centro Ascolto Lgbtq+ L’Approdo (via Caduti del Lavoro 26).All’interno del nuovo locale, che sarà ufficialmente attivo per il, sono presenti volumi di ogni sorta quindi, per permettere alla comunità di aprire la mente su questioni attuali e importantissime, che riguardano una fetta sempre più ampia della società. I libri "disponibili hanno anche approcci specialistici e sono rivolti non soltanto allama anche acome insegnanti, con particolare attenzione al bullismo omolesbobitransfobico all’interno delle scuole, psicologi e assistenti sociali. Nel vasto catalogo che offriamo sono presenti anche letture per ragazzi e ragazze oltre che libri per la prima infanzia sui temi delle differenze, dell’inclusività e delle famiglie", dichiarano in una nota.Questo spazio culturale Lgbtqia+ e transfemminista de L’Approdo di Livorno si pone anche come un nuovo - primo nel suo genere sul territorio -per persone lesbiche, gay, transessuali, bi e intersex e femministe, con l’impegno concreto di mantenere un ambiente sicuro, intersezionale e piacevole, "frequentabile da chiunque volesse approfondire le tematiche e la storia queer e transfemminista con riviste, romanzi e saggi specifici". "Il nostro obiettivo - continuano i promotori del Centro l'Approdo - è anche quello di accogliere studenti e studentesse che volessero utilizzare la nostra biblioteca come aula studio. Abbiamo previsto la presenza di circa 8 postazioni con la possibilità di utilizzare un computer e una stampante messi a disposizione dal Centro e la linea Wifi. Questo è un aspetto fondamentale perin un ambiente dove chiunque può essere liberamente se stess*".All’inaugurazione, con relativo taglio del nastro, saranno presenti rappresentanti del Comune di Livorno (soggetto capofila del Centro Ascolto LGBTQ+ L’Approdo nato dal finanziamento di Unar e Ministero delle Pari Opportunità) tra cui l’assessore Andrea Raspanti, le associazioni partner del Coordinamento Lgbtqia+ “Livorno Rainbow” e tutta la cittadinanza. Dalle ore 18:30 si svolgerà anche la presentazione del libro “” a cura di Pomo di Venere. Questa antologia èenere, che raccoglie ledi autor* che fanno parte di questo universo. Questi raccontano i proprirelativi alla propria identità di genere e/o al proprio orientamento sessuale, sia dal proprio punto di vista personale, psicologico ed emotivo, che riflettendo sul contesto in cui è avvenuta questa presa di coscienza, su come è stata recepita dal mondo relazionale e su quale sia la rappresentazione mediatica e socio-politica, spesso stereotipata, che grava ancora sulle persone queer.