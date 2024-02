"Love Fiercely": il motto di Chiara Ferragni diventa una campagna per l'amore senza barriere

"Ho a lungo pensato a cosa scrivere e come scriverlo per non essere fraintesa e non permettere di strumentalizzare il messaggio di amore in cui credo da sempre e con cui oggi voglio fare un passo ulteriore, personale e concreto. Love Fiercely per me non è solo il motto del mio percorso di essere umano, ma un credo da condividere con tutti e un ideale per il quale battersi". L'imprenditrice digitale Chiara Ferragni lancia una campagna pubblicitaria in favore dell’amore senza barriere né distinzioni. Il nome, nemmeno a dirlo, è quel motto che da sempre la accompagna, #LoveFiercely, che da frase preferita diventa qualcosa di più, un ideale in cui credere e far credere, in cui l'influencer milanese da oltre 26 milioni di followers scommette mettendoci letteralmente la faccia.

Il video di lancio

Attraverso un video postato congiuntamente sul suo profilo Instagram personale e su quello della sua azienda, Chiara Ferragni Brand, la 34enne spiega il suo nuovo progetto. Love Fiercely sarà una campagna a tutti gli effetti, ma a differenza di quello a cui ci ha abituati non ha l'obiettivo di vendere un prodotto, ma quello di veicolare un messaggio importantissimo: "Amare con fierezza, amare come vuoi e chi vuoi è il significato di tutto quello che ha spinto le mie scelte, sempre, tutto quello in cui ho sempre creduto, tutto quello che oggi mi permette di essere la persona innamorata delle della mia vita e di chi la popola". Nelle immagini che scorrono l'imprenditrice racconta la nascita dell'iniziativa, che vuole porsi come supporto concreto ad un'importante realtà, CIG Arcigay di Milano (@cigarcigaymilano) alla quale ha voluto anche fare una donazione personale.

Da dove nasce Love Fiercely

Intervistata da Paolo Armelli la Ferragni parte dal racconto di come quelle due semplici parole siano diventate il motore della sua vita e della sua straordinaria attività: "È da sempre uno dei miei motti, da quando ero a Los Angeles e avevo trovato questo bigliettino in una casa in cui ero stata, in un Airbnb. E da lì è diventato un po' il mio motto di vita, c'era anche un'altra frase ma finiva con 'Love Fiercely' e ho detto 'cavolo che bella frase'. Veramente il modo in cui io voglio amare sempre, in cui penso di averlo sempre fatto e in cui voglio continuare a farlo per tutta la vita. Quindi amare con orgoglio, amare in modo fiero e amare senza nessun tipo di barriera".

Amare in maniera libera

Un aiuto concreto

Alla domanda se Chiara Ferragni abbia davvero, nella sua vita, amato in maniera libera lei risponde senza esitazioni: "Sì io ho amato sempre liberamente ed è stato bellissimo". Accanto al video, con un lungo post, la 34enne sposata con il cantante e rappere mamma di due meravigliosi bambini,di 3 anni eche a marzo ne compirà uno, fornisce ulteriori dettagli sulla campagna pubblicitaria #LoveFiercely "che ho voluto in supporto ad @cigarcigaymilano ", scrive, e aggiunge: "Oggi voglio dire a tutti di, perché solo così ci si sentecome e chi si vuole". Il suo segreto, spiega, è stato vivere tutte le esperienze della vita, qualsiasi cosa con orgoglio, sentendosi assolutamente libera, "essendo al 100% me". Per questo si augura che tutte le persone possano vivere a pieno l'esperienza dell'amore,di chi si è o di chi si ama. "Io nella mia vita l’ho fatto, ho amato indipendentemente dal genere, senza farmi costringere dalle etichette che gli altri volevano darmi", spiega Chiara Ferragni, che oltre a raccontare la sua storia vuole dare spazio anche a quelle di altre tre coppie di persone, "che stimo e spero possano essere di esempio per tutti, perché amare in maniera pura è sempre la scelta più giusta che ognuno di noi può fare". Al suo fianco ci sono infatti @loredane_tshilombo ) e @saralapignola ), @nickcerioni ) e @leandroemede ), @mehths ) e @chiarapierii ).Una campagna che nasce per dare una mano alla, un modo per sensibilizzare la comunità verso una tematica importantissima, ma non solo. "Voglio anche fare qualcosa di concreto – spiega Chiara Ferragni –. Infatti abbiamo sovvenzionato una cifra che andrà ad ampliare questo, in cui si farà sensibilizzazione in tante scuole di Milano e provincia verso temi di, verso temi di, cercando di sensibilizzare sempre di più anche un pubblico molto giovane che è quello delle scuole medie e superiori che secondo ha bisogno di questo tipo di educazione". All'iniziativa si affianca infatti una donazione personale da parte dell'influencer. "E poi vogliamo parlare sempre di più didi persone che io seguo anche sui social, che conosco e mi piacciono, mi emozionano e spero emozionino anche il pubblico. Perché è bellissimo, non c'è niente di più bello cheil proprio amore e di creare qualcosa di positivo". Esempi tangibili di cosa voglia dire amare profondamente, con forza d'animo pura, con orgoglio. E che sono uno spunto, un invito a condividere la propria vita di coppia: "Adesso è il tuo turno, raccontami la tua storia di amore fiero taggami e utilizza #LoveFiercely così io possa vederla", conclude la Ferragni.