Mamma e figlia insieme nello spazio: è la prima volta. "Il nostro desiderio avverato"

Il volo nello spazio

Un segno del destino

Ispirare gli altri

Madre e figlia viaggeranno insieme nello spazio.voleranno in orbita giovedì, dopo aver vinto un posto sul secondo razzo commerciale di Virgin Galactic grazie a un'estrazione a premi. Le fortunate, riferisce la Bbc, sono una studentessa di 18 anni dell'Università di Aberdeen e sua mamma, che con la loro "Space Oddity" bruceranno vari primati : sonoa volare, ma anche le prime turiste spaziali originarie dei Caraibi. Anastatia, poi, sarà la seconda persona più giovane in assoluto ad andare nello spazio.La coppia decollerà dal New Mexico giovedì 10 agosto. Keisha Schahaff era in viaggio su un aereo della Virgin Atlantic da Antigua a Londra, dove stava andando a risolvere questioni di visto per Anastatia, quando a bordo del velivolo è apparso un annuncio pubblicitario dele ha deciso di partecipare."Ho partecipato a questa lotteria e poi, improvvisamente, mesi dopo, ho ricevuto delle lettere che mi dicevano che ero tra i primi 20 finalisti, poi tra i primi cinque finalisti, e infine che", racconta la donna. "Improvvisamente, chi entra nel mio giardino? Richard Branson (imprenditore britannico, fondatore del Virgin Group, ndr). L'intero team si è precipitato a casa mia dicendo 'sei la vincitrice, andrai nello spazio'".La figlia Anastatia racconta che è stata la sua decisione di partire dalla sua città natale per andare a studiare in Scozia a dare loro l'opportunità di volare in orbita. "Se non avessi scelto per caso l'Università di Aberdeen e se non avessimo fatto una deviazione per ottenere il mio visto, non saremmo mai andate nello spazio". "Credo che siano dovute accadere molte cose in momenti molto specifici perché finissimo qui", prosegue la studentessa al secondo anno di filosofia e fisica, che spiega come andare a studiare nel nord della Gran Bretagna sia statadella sua vita, ma "".Anastatia, la seconda persona più giovane ad andare nello spazio, spera di poter usare questa esperienza per ispirare gli altri. "Sarebbe molto importante per me, sia in Scozia che ad Antigua e in qualsiasi altro luogo in cui ho dei legami", ha dichiarato. "Spero che le persone mi guardino e mi sostengano".

La missione Galactic 02

si ritiene che la seconda missione tenterà lo stesso percorso.

"La mia intenzione è quella diche ci poniamo o che il mondo ci pone. Voglio che la gente sappia che non importa da dove vieni, chi sei - puoi essere qualsiasi cosa -: il tuo sogno è il tuo sogno e puoi realizzarlo, nonostante quello che dicono gli altri". E Keisha aggiunge: "Per me e mia figlia insieme, è più di un desiderio che si realizza. È la mia bambina, la amo con tutto il cuore e sapere che entrambe condividiamo lo stesso obiettivo,, è davvero fantastico". La coppia sarà affiancata dall'della nazionale inglese, di Newcastle. Il quale diventerà la seconda persona con Parkinson ad andare nello spazio e il primo atleta olimpico.La missione, ribattezzata "Galactic 02", è il secondo volo spaziale commerciale condotto dalla compagnia spaziale americana, e il primo conIl costo indicato per un viaggio sul razzo aereo è di(350.000 euro circa), mentre le due donne dei Caraibi non pagheranno nulla essendosi aggiudicate i biglietti con il concorso a premi. La missione 'Galactic 01' si è svolta a giugno, raggiungendo un'altitudine di 279.000 piedi (circa 85 km) e