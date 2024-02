Mamma Jennifer, Firenze ha un cuore e risponde all'appello: "Le diamo noi una casa gratis"

“Sono solo un operaio che arriva preciso a fine mese, vivo in una casa piccola in centro ama sono disponibile ad ospitare la Signora con la sua bambina”. Questo è solo uno delleche sono arrivati allanelle ultime ventiquattro ore, da quando Luce! ha pubblicato l'articolo di denuncia sul caso di Jennifer , una mamma di 36 anni abbandonata dal compagno ad inizio gravidanza, rimastae senza lavoro, che cerca una sistemazione urgente su Firenze per sé e per la– e non solo- è stata immediata: “Siamo una famiglia di Pistoia, possiamo ospitare la mamma e la piccolina”; “Vi tengo io per sempre a tutt'e due”; “Vieni a casa nostra, ti ospitiamo noi gratuitamente senza nulla in cambio, solo un gesto di amore per te e la tua bambina fino a che non ti sistemi”. In molti chiedono alla redazione, pur di offrire immediato conforto e alloggio a madre e figlia. Quasi nessuno chiede soldi in cambio, chi lo fa promette un affitto calmierato.A colpire la redazione è stata la generosità dei lettori che, pur avendo in molti casi a disposizione alloggi appena sufficienti per ospitare la famiglia propria, sono disposti a stringersi per fare spazio e raccogliere l'appello disperato di questa mamma che, però, intende non solo risolvere un problema personale, ma anche denunciareche affligge tante altre madri nelle sue stesse condizioni. “Io e la mia bambina abbiamo bisogno di un tetto dove vivere insieme senza la paura di dover cambiare alloggio ogni due settimane - aveva dichiarato a Luce! appena ieri mattina -. È un appello che faccio per me, ma anche per tante mamme nelle mie stesse condizioni. Ne conosco molte che, giorno dopo giorno, incontrano le mie stesse difficoltà”. Sono numerosi anche i messaggi che sottolineano la responsabilità da parte del Comune e delle pubbliche istituzioni di farsi carico dei casi come quello di Jennifer e della sua piccola Viola: “Comune ed assistenti sociali devono darle sostegno, un nido per la bambina e un alloggio. Così lei potrà riprendere a lavorare e vivere dignitosamente”. Comunque vada, sia per merito di una presa in carico da parte delle istituzioni o sia grazie alla generosità dimostrata dai nostri lettori, ci auguriamo di poter presto scrivere un articolo che racconta la sistemazione di mamma Jennifer e della sua bambina in un alloggio decoroso, senza la paura di essere nuovamente sfrattate nel giro di poche settimane.