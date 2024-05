Maysoon Majidi, l'attivista iraniana per i diritti delle donne detenute in Italia come scafista

È detenuta nel carcere calabrese di Castrovillari dal 31 dicembre dello scorso anno. E da lì, almeno per il momento, non si muoverà dopo che il gip del tribunale di Crotone ha rigittato la richiesta dei domiciliari presentata dalla difesa. Per Maysoon Majidi, regista e attivista curdo iraniana di 28 anni, l'accusa è di favoreggiamento all'immigrazione clandestina.

L'attivismo

È stata arrestata dalla Guardia di Finanza dopo lo sbarco di 77 migranti sulla spiaggia di Gabella, Crotone, una multa anno scorso. La giovane è stata costretta a lasciare l'Iran nel 2019 dopo aver partecipato alle proteste contro il regime . È scappata nel Kurdistan iracheno continuando il suo attivismo per le donne curde e iraniane , ma ha dovuto lasciare anche l'Iraq e per questo si è imbarcata per raggiungere l'Europa.

"Se deve essere detenuta in Italia da innocente e senza riuscire a capire quali accuse le sono mosse, Maysoon Majidi preferisce affrontare il carcere o pene maggiori in Iran dove conosce la propria colpa che è quella di essere donna e di voler vivere la propria vita" , avevano detto i difensori della giovane.

Le accuso

Alla base delle accuse, secondo le Fiamme Gialle, ci sono le testimonianze di due migranti: quest'ultimi avrebbero raccontato che Maysoon distribuiva cibo e acqua agli altri compagni di viaggio e faceva mantenere la calma a bordo, ma non avrebbe guidato materialmente l'imbarcazione , condotta invece da un cittadino turco. A marzo scorso, era stato fissato l'incidente probatorio dove era prevista la presenza dei due testimoni. Prevista, ma mai arrivata, visto che i test dopo tre mesi dall'accaduto hanno lasciato l'Italia.

Parlando di uno di loro, l'avvocato Giancarlo Liberati che difende la ragazza ha sottolineato come la sua presenza “è decisiva perché a noi ha spiegato di non aver mai accusato Maysoon” così come avrebbe fatto il coimputato turco “che si è accusato di essere lo skipper e ha dal primo momento dichiarato che questa ragazza non c'entrava nulla”. Il legale aveva poi chiesto i domiciliari per l'attivista, che in carcere è dimagrita ben 14 chili, ricordando come “la ragazza non ha nessun interesse a scappare perché sarebbe come confermare la sua colpevolezza. Lei vuole rimanere in Italia, vuole essere assolta in un processo equo con le provare a suo favore e non fuggire”.