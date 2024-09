Mariah Carey e il rapporto complicato con la madre e la sorella. “Sono morte nello stesso giorno”

Ha perso la madre e la sorella nello stesso giorno Mariah Carey, durante il fine settimana. A riportare la notizia e le prime dichiarazioni della cantante è People.

“Il mio cuore è spezzato dal fatto di aver perso mia madre lo scorso fine settimana. Purtroppo, in una tragica successione di eventi, mia sorella ha perso la vita lo stesso giorno”, ha dichiarato in esclusiva a People la vincitrice di un Grammy, 55 anni,.

“Mi sento benedetta per aver potuto trascorrere l'ultima settimana con mia madre prima che morisse – Apprezzo l'amore e il sostegno di tutti e il rispetto per la mia privacy in questo momento impossibile”.

Con entrambe la nota cantante non aveva un rapporto sereno, ma se con la madre ha mantenuto i contatti, dala sorella si è allontanata negli ultimi 30 anni.

Su mamma Patricia, cantante lirica e vocal coach diplomata alla Juilliard, 87 anni, ha parlato tanto nel suo libro di memorie del 2020, The Meaning of Mariah Carey. “Come molti aspetti della mia vita, il viaggio con mia madre è stato pieno di contraddizioni e realtà contrastanti. Non è mai stato solo bianco e nero, ma un intero arcobaleno di emozioni – si legge in quelle pagine – La nostra relazione è una corda spinosa di orgoglio, dolore, vergogna, gratitudine, gelosia, ammirazione e delusione….Un amore complicato lega il mio cuore a quello di mia madre”.

Con la sorella Alison, 63enne, il legame si era interrotto da molto tempo. Sempre nello stesso libro, la star aveva scritto che “emotivamente e fisicamente più sicuro per me non avere alcun contatto” con lei o con Morgan (l’altro fratello). Il punto drammatico di rottura sarebbe nel trauma che Mariah ha avuto dopo che la sorella maggiore, ex tossicodipendente e spesso senzatetto, l'aveva “drogata col valium, offerto una dose di cocaina, bruciata con ustioni di terzo grado e tentato di venderla a un magnaccia” quando lei aveva appena 12 anni.