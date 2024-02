Marina Ovsyannikova, Francesca e le altre. Le giornaliste donne e il loro eroico coraggio nella guerra in Ucraina

Chi sono le giornaliste italiane inviate in Ucraina

Le giornaliste straniere in Ucraina

Il riscatto delle donne reporter in Italia, in aumento il numero di giornaliste

Mai come nella guerra in Ucraina abbiamo visto tante. Non solo nelledi una comunità ferita e in fuga dall’orrore, ma anche come numero diinviate sul fronte per raccontarci cosa sta accadendo. Marina Ovsyannikova, la giornalista della Tv russa che ha protestato in diretta contro le bugie della propaganda , è solo l’ultima testimone di questa svolta.Sono moltissime lemandate in prima linea dalle varie testate o freelance, le stiamo conoscendo tutti attraverso i loro articoli o servizi televisivi o blog. Professioniste coraggiose, che da tempo seguono le guerre come Francesca Mannocchi (La7, La Stampa, l’Espresso), o come Stefania Battistini (Rai), Cecilia Sala (Il Foglio), Annalisa Camilli (Internazionale), Marta Serafini (Corsera), Azzurra Meringolo (Radio Rai), Maria Grazia Fiorani (Tg3), Gabriella Simoni (Tg5), e tante altre (come non ricordare Ilaria Alpi e Maria Grazia Cutulli, morte in Somalia e in Afghanistan).Anche all’estero le giornalista sono protagoniste di questo racconto di guerra: Toma Istomina di Kyiv Independent, Sarah Rainsford di BBC, Polina Ivanova del Financial Times, Isabelle Khurshudyan del Washintong Post, Clarissa Ward di CNN, Lynsey Addario del New York Times, María R. Sahuquillo di El Pais, e l'elenco potrebbe continuare. E aggiungiamo con dolore Okeksandra Kurshinova, la giornalista ucraina uccisa lunedì scorso insieme al reporter di Fox News Pierre Zakrzewski In Italia le giornaliste, secondo i dati Inpgi, sono il(a cui forse bisognerebbe aggiungere le freelance). Quindi cosa c’è di strano se gran parte dei reporter sono donne, considerando fra l’altro che solo una piccolissima percentuale ricopre posti di comando stanziali? È vero, ma questa volta sono molto. E sono forti, determinate, accurate, capaci di fare rete fra di loro e sostenersi a vicenda. Una su tutte, l’abbiamo citata,: madre, portatrice di una malattia importante su cui ha scritto un libro (Bianco è il colore del danno), è la giornalista freelance che per prima ha registrato le devastazioni in Ucraina. Quando è partito il conflitto, era già al confine, sapeva che stava succedendo. Secondo l’annuale monitoraggio sul pluralismo dell’informazione nell’Unione Europea fatto dal Centre for Media Pluralism and Media Freedom dell’Istituto Universitario Europeo,eraper l’indicatore della. E per il Global Media Monitoring Project, il periodo della pandemia ha aumentato lo squilibrio. Ma qualcosa sta cambiando se neanche la guerra, come si vede, fermerà la storia.