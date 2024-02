Maternità, Alessandra Bellasio lancia il libro "Mamma senza panico"

"Mamma senza panico. Dalla gravidanza ai nove mesi, guida alla maternità con l'ostetrica del cuore". Il primo libro di Alessandra Bellasio, ostetrica, divulgatrice sanitaria, consulente certificata a livello internazionale in allattamento (ICLB), con una community di quasi 230mila followers su Instagram, sta per uscire.

Edito da Feltrinelli, sarà infatti disponibile a partire dal 12 settembre in tutte le librerie e in prevendita online dal 29 agosto, su Feltrinelli, Amazon e IBS. Da segnalare inoltre che con l'acquisto su quest'ultimo canale online sarà garantito in omaggio l'accesso al corso di "Disostruzione Pediatrica" sulla piattaforma Unimamma.it.

Gli obiettivi del libro

Gli obiettivi del volume sono quelli di fornire gli strumenti per affrontare in modo equilibrato le sfide poste dalla maternità, prediligendo un approccio che valorizzi l'autonomia nelle scelte e scardini miti e pregiudizi, ma anche quello di supporto in un periodo delicato e pieno di dubbi, come quello della gravidanza e del post parto.

"Sono entusiasta di aggiungere questo tassello al percorso che ho iniziato nel 2021 con la fondazione della piattaforma Unimamma.it, spinta dal desiderio di aiutare le mamme in un momento così importante per la loro vita", commenta la donna.

"Durante la mia attività di ostetrica, ho toccato con mano quanto questa professione sia cruciale nell'esperienza della maternità e, quindi, ho lavorato sodo per promuovere una formazione empatica al personale sanitario, volta al rispetto della volontà di ogni donna e alla costruzione della consapevolezza".

E aggiunge: "Attraverso le conversazioni con la community che mi segue, il podcast e ora anche il libro, spero di raggiungere e aiutare sempre più genitori così da rendere serene l'attesa e la crescita di ogni nuovo nato".

Il podcast di Alessandra Bellasio

Questi argomenti erano già stati affrontati dalla donna all'interno del podcast "(Non è) un Paese per mamme, riflessioni sulla maternità", uscito il 6 giugno sulle principali piattaforme (Apple, Amazon, Spreaker) e quotidianamente nell'interazione con la propria community su Instagram.

La violenza ostetrica

"Vogliamo promuovere una cultura dell'essere madri"

Nel viaggio di 12 puntate, la divulgatrice sanitaria dialoga con l'amica e collaboratrice Daniela Pesce, comunicatrice residente in Spagna, creando un'atmosfera d'incontro tra confidenti. Partendo dalla gravidanza , e dalla sua ricerca, arrivando al momento del parto, passando per la scelta di allattare al seno e le sue sfide fino al rientro a casa e allo scontro con la realtà, alla quale, probabilmente non si è mai abbastanza preparati. Promuovere una cultura della maternità fondata sulla, sulla consapevolezza e su un supporto concreto; offrire un punto di vista esperto, basato su competenze ed evidenze scientifiche, e autentico, tenendo conto delle sfide che le donne devono affrontare nel contesto sociale attuale: questi i presupposti che ispirano il podcast dell'ostetrica.Il progetto affronta anche il tema della violenza ostetrica , subita dal 60% delle donne che hanno risposto al sondaggio di UniMamma 'Diamo voce alle mamme'. "I dati sullasono allarmanti ma possiamo dire di vivere in un Paese per mamme? Cerco di scoprirlo ogni giorno attraverso un confronto diretto con la community di UniMamma", aveva detto la 37enne. E ancora: "Un nostro recente sondaggio ha evidenziato come illamenta scarsa assistenza nel post parto e poche informazioni su come gestire l'allattamento (75%). Senza considerare le innumerevoli esternazioni diper la percezione di non svolgere al meglio il proprio compito di madri o per il rientro all’attività lavorativa".Infine rivela lo scopo del programma: "Insieme a Daniela Pesce intendiamo promuovere unaempatica e consapevole, che possa mettere la donna al centro di una rete di informazione, supporto e ascolto".