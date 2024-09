Il matrimonio di Simone Rebola e Samuele Simoncini, la festa per i due artisti Cerimonia in Comune a Montalcino per il tenore e il basso, contornati da parenti e amici. Poi il banchetto nuziale in un agriturismo. Simoncini sarà Cavaradossi nella Tosca che andrà in scena a Siena a dicembre