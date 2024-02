Matthew McConaughey in Rai: "Stragi a scuola, il mio impegno perché non accadano più"

Splendida cornice".

Il programma di Rai 3 condotto da Geppi Cucciari racconta, con leggerezza e uno sguardo anche ironico, il mondo di oggi attraverso la lente di libri, cinema, tv e social, e con la voce di tanti protagonisti del mondo della cultura e dello spettacolo.

dalla sua casa negli Stati Uniti con lo studio.

Ieri, nell'ultima puntata della stagione di @SplendiCornice con @GeppiC un ospite d'eccezione, il premio oscar, @McConaughey Rivedi l'intervista integrale su RaiPlayhttps://t.co/KvHpCOJRJe — Rai3 (@RaiTre) November 10, 2023

Il fuori onda

divertente fuori onda con la conduttrice.

Geppi Cucciari ha effettuato un check in di voce e video: "Mi vedi? No? Questo è un problema relativo", ha detto ironica. Mentre il collegamento tra Italia e Stati Uniti, dove l'attore abita con la moglie e i tre figli, veniva stabilito dai tecnici,ha effettuato un check in di voce e video: "Mi vedi? No? Questo è un problema relativo", ha detto ironica.

McConaughey, invece, prestandosi alla scenetta in modo altrettanto scherzoso: "Vorrei vederti, è molto meglio", aggiungendo in seguito che avrebbero potuto fare l’intervista con comodo. Anche perché ha precisato che avrebbe "mangiato dopo l'intervista".

La presentatrice sarda, cogliendo la palla al balzo, gli ha allora proposto di fare aperitivo insieme.

Matthew McConaughey sulla strage di Uvalde

Passando quindi a toni più seri per l'intervista, a "Splendida cornice" Matthew MccConaughey ha affrontato un tema che gli sta particolarmente a cuore, l'uso spropositato delle armi a cui si lega a doppio filo il dramma delle sparatorie nelle scuole americane.

Un impegno concreto il suo (e della moglie, la modella brasiliana Camila Alves), scattato in particolare dopo la strage alla Robb Elementary School del 24 maggio del 2022: in quell'occasione l'attore aveva lasciato un appello al Congresso, chiedendo che venisse approvata una legge sul controllo delle armi.

Presentandosi quindi alla Casa Bianca con le scarpe di una bambina di 9 anni morta in quella sparatoria, l’unico elemento che l’ha resa riconoscibile per la sua famiglia, si era esposto in un emozionante messaggio di sensibilizzazione sul tema.

Uso delle armi: "Troviamo soluzioni perché non ci siano più stragi"

È la tua terra, la ami molto. È questa la ragione che ti ha fatto scendere in campo con tua moglie, per stare vicino ai ragazzi della tua città?" chiede a questo punto Cucciari.

"Dopo quello che è successo hai più paura, come padre? Non ti fa paura l’idea che i tuoi figli vadano in una scuola con un Metal detector all’ingresso?".

McConaughey

L'attore americanoè stato ospite di "Considerato un sex symbol internazionale, ma oltre all'aspetto esteriore anche molto, il premio Oscar ha chiuso il ciclo di appuntamenti con il programma, nella puntata in onda il 9 novembre in prima serata, in collegamentoIl 54enne, molto disponibile e con tono scherzoso, è stato anche protagonista di unIn quella terribile vicenda furono uccisi 19 studenti e 2 insegnanti, oltre al killer , un 18enne originario di Uvalde, in Texas, città natale dello stesso attore."Non so se mi preoccupo di più, nel senso che lo ero già. Come, come lo sono soprattutto quelli americani – risponde–. Non è che quello che è successo a Uvalde mi abbia allarmato di più, semplicementepraticamente, cioè dove sono cresciuto, e io ero lì. È una tragedia che, anzi sono tragedie che possono essere evitate perché sono troppo frequenti e noi americani cerchiamo di trovare soluzioni a questo problema, così come in altri posti del mondo, perché non succeda più", ha concluso.