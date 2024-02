Media e narrazione dello stupro, Valentina Mira: “Una delicatezza da imparare”

Il peso delle parole

Quanto accaduto inqualche sera fa, nel programma di Nunzia de Girolamo, con ospite la giovane vittima dello stupro di gruppo di Palermo che ha scatenato mesi di dibattiti, più o meno costruttivi, ci ha spinto a contattare, giornalista, scrittrice, che più volte ha parlato e scritto su quella che è la narrazione nei media - il più delle volte sbagliata - della violenza di genere, spesso trattata come materia da salotto. Nel 2021 Mira ha pubblicato, per Fandango, il suo primo librocon cui affronta il tema della violenza sulle donne, partendo da quella che è stata la sua esperienza personale. Vuole contribuire a spezzare un, quello dello stupro - come ha spiegato la stessa autrice nelle varie interviste rilasciate dopo la pubblicazione - cercando di rispedire la vergogna al mittente (chi stupra), e cercando parole serene, oneste e non rivittimizzanti. Rabbia e non solo lacrime.È un libro di liberazione, dunque, scritto per provare a colmare una lacuna letteraria e aggiornare il romanzo italiano sullo stupro, ancora in larga parte ancorato alla violenza di guerra delladi Moravia, o all’orrore del Circeo delladi Albinati. Ma nel libro parla anche di come i media trattano l’argomento.

Due mesi fa lei è stata intervistata in Rai (per lo speciale Filorosso Caivano) in merito al suo libro "X", al quale ha affidato anni fa il racconto di una violenza subìta. Subito dopo quell'intervista ha acceso i riflettori sulle modalità invadenti del giornalismo.

Pochi giorni fa è accaduta una cosa simile alla vittima dello stupro di gruppo di Palermo. Cosa, esattamente, c'è di sbagliato nella sua intervista e in quest'ultima citata?

"Su com’è andata nel mio caso parlo diffusamente in un articolo su Valigia Blu, a cui rimando perché non mi va di semplificare e riassumere una questione così grave in due parole. Invece, per quanto riguarda la giovane donna che è stata in tv da poco invito a leggere la lettera alla Rai firmata da più di 300 persone e associazioni tra le più stimabili d’Italia (per inciso: tra le uniche che la lotta agli stupri la fanno davvero).

Personalmente ho trovato di una violenza inaudita obbligare una donna violentata da sette uomini a sentirsi leggere i messaggi in cui su internet le danno delle tr*ia. Di una mancanza di deontologia e di una violenza inaudita. Stiamo parlando di diffamazione. Stiamo parlando di servizio pubblico che si fa tramite di una diffamazione travestita da dovere di cronaca, che censura i nomi dei diffamatori (e qui capiamo bene da che parte stanno).

Nunzia de Girolamo avrebbe apprezzato essere invitata a una trasmissione in cui le si fa leggere un frustrato a caso che su internet le dà della tr*ia? Non credo. E allora perché pensa che vada bene farlo con una giovane donna che ha da poco subito una violenza di quel tipo? Sono agghiacciata".

È evidente che il giornalismo, ancora oggi, non sappia parlare di violenza senza cadere in errori che oscillano tra la colpevolizzazione della vittima e la pornografia del dolore. Errori nella scelta delle parole e delle modalità, ma anche nell'approccio fisico che si ha nei confronti della persona intervistata, mi riferisco anche alle espressioni facciali. Secondo lei perché? Non c'è abbastanza formazione?

"Il problema non è la formazione, ma il motivo per cui ci sono persone che nel giornalismo italiano arrivano a dei posti di potere e altre che devono scappare da dove lavorano e ricominciare da capo. La FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana) nel 2019 ha pubblicato un’indagine in cui si rileva che l’85% delle giornaliste ha subito molestie nelle redazioni. Questo dato, che è fuori scala anche rispetto ad altri ambiti lavorativi, ci spiega che il problema non è che a questa gente manca la formazione. Questa gente lavora fianco a fianco con molestatori e tace.

Solo così si può sopravvivere ai piani alti in un ambiente in cui giocare secondo le regole del potere è più importante dello studio. Pertanto ritengo che si dovrebbe partire dalla struttura delle redazioni, creando organi esterni ad hoc per, intanto, epurare le redazioni dalle molestie. Rendendoli ambienti in cui la formazione è premiata e non messa in fuga da chi ti chiede di fare sesso per lavorare, e ti punisce se dici di no. Poi si può parlare di formazione".

La rincorsa ai click e allo share

Il giornalismo, per così dire, intellettuale o sedicente tale, si lamenta spesso di un'assenza di controllo sui social e sui nuovi canali di informazione, dove si trova praticamente di tutto, quindi anche contenuti di basso livello che rispondono a quelli che sono gli interessi morbosi di un certo tipo di utenti. Invece che contrapporre a questo tipo di informazione un'altra più ricercata e più rispettosa, il giornalismo tende forse ad adattarsi alle medesime dinamiche, scadendo quindi nella spettacolarizzazione? O era un'abitudine già in essere?

"In parte è chiara una ricerca del click facile da parte dei giornali, che rende molto ipocrita la critica ai social media. C’è perfino gente che dice di fare inchiesta, e chiama con questo nome l’essere semplicemente entrato su un gruppo Facebook di quartiere. No, da persona che scrive sui giornali - tra alti e bassi, visto com’è l’ambiente - da quattordici anni, trovo che la pessima qualità di certe trasmissioni non abbia a che fare coi social, che nonostante tutti i loro chiari difetti talvolta sono il posto dove circolano delle contronarrazioni molto valide, paradossalmente antidoto a un’informazione controllata dall’alto.

Che poi gli stessi social siano una forma di controllo su un piano ancora più ampio e internazionale è evidente. “Follow the money”, no? Vale sia per i social che per i giornali. Se è vero che “il pesce puzza sempre dalla testa”, capire di chi sia quella testa è importante".

Rispetto della deontologia: si può fare di più?

Da giornalista sa bene che nel nostro lavoro si parla spesso di deontologia. Si parla, appunto. Perché la nostra deontologia prevede il famoso (evidentemente poco conosciuto, sicuramente poco rispettato) Manifesto di Venezia, che fondamentalmente raccoglie tutta una serie di regole e linee guida sulle modalità di raccontare il dramma della violenza di genere. Regole e raccomandazioni puntualmente violate. L'Ordine dei giornalisti potrebbe fare qualcosa di più? C'è abbastanza controllo secondo lei?