Mery Liviero, dai fornelli di Masterchef alla denuncia: “Le mie foto di OnlyFans su WhatsApp”

I precedenti

La denuncia

Cos'è Onlyfans

Come nasce

Dalla cucina di Cannavacciuolo, Barbieri e Locatelli alle luci rosse di OnlyFans . Dopo aver partecipato al cooking show Mery Liviero, tra le concorrenti più originali di MasterChef, ha deciso di “arrotondare” iscrivendosi al portale a pagamento e condividere scatti e contenuti espliciti: “L’ho fatto per finanziare l’apertura di un canale di ricette su YouTube”, ha spiegato la 26enne romana, che purtroppo però è stata vittima di un furto d’immagini. Le sue foto sono infatti finite su chat private di WhatsApp e lei si è trovata costretta a sporgere denuncia.L’ex aspirante chef ha spiegato come le iscrizioni al suo canale OnlyFans le permetteranno finalmente di realizzare i suoi progetti culinari, acquistare materiale e anche una casa adeguata alle necessità, con una cucina decente dove creare video. Dopo il furto di immagini Mery si è subito rivolta alla polizia postale tramite i suoi legali di Roma e Milano per la pubblicazione di contenuti privati su OnlyFans su forum esterno”: “La persona in questione verrà contattata spiacevolmente, ma in maniera completamente meritata. Questo serve per farvi capire che non scherzo quando si oltrepassa il limite. Si parla di furto d’immagine ed è un grave reato penale”, le sue parole. I tatuaggi, i capelli colorati, il look da manga ma anche la sua commovente storia personale hanno colpito il pubblico dell’ultima edizione di Masterchef. Ora Mery Liviero , come scrive- 26 anni, già personal trainer, denuncia il furto di sue immagini esplicite. Gli scatti, che la giovane ex concorrente del cooking show aveva pubblicato sulla piattaforma OnlyFans - con l’obiettivo di aprire un canale su YouTube dedicato alla ricette - sarebbero finite su numerose chat di Whatsapp, venendo condivise sui telefoni cellulari di tutta Italia. Il tutto partendo da un forum esterno al portale utilizzato da modelle e modelli.Una vicenda simile a quella che portò alla fine tragica di Tiziana Cantone , un cui video privato fece il giro di internet - riprende ilgiorno.it -, portando la giovane napoletano fino al suicidio. Un caso di revenge porn di cui si è occupato anche Luce! La giovane cuoca, che dopo la trasmissione ha trovato lavoro in una ravioleria della Capitale, ha raccontato la sua vicenda al giornale free press Leggo.“Grazie al lavoro da modella su OnlyFans (che la ragazza dice di non gradire eccessivamente, per altro) - dice - finanzio l’apertura” di un canale su cui condividere le sue ricette. “Non avrei mai avuto la possibilità di acquistare il materiale adeguato o una casa adeguata alle necessità - continua - con una cucina decente dove realizzare i miei video”. La vicenda, però, ha preso una piega imprevista e assai poco simpatica. Alcuni fra le foto e i contenuti a pagamento condivisi sulla piattaforma, da quelli ammiccanti a quelli più espliciti, sono stati “sottratti”, iniziando a circolare in rete e sulle chat di WhatsApp. Mery, appena si è accorta dell’accaduto, ha sporto denuncia alla polizia postale. “La persona in questione (ovvero quella accusata di aver messo diffuso il materiale senza alcun permesso, ndr) - annuncia l’ex concorrente di Masterchef - verrà contattata spiacevolmente, ma in maniera completamente meritata. Questo serve per farvi capire che non scherzo quando si oltrepassa il limite. Si parla di furto d’immagine ed è un grave reato”.Praticamente si tratta dell', la combinazione non inedita ma sempre efficace di erotismo e denaro. Il mondo della pornografia travestito da sito per tutti, è nato nel 2016 Con singoli acquisti o abbonamenti dai 10 ai 500 euro, la celebrità che cavalca il narcisismo - o il bisogno - è a disposizione nella sua. Foto e video espliciti in cambio di soldi. C’è chi lo fa per arrotondare le entrate, chi ci paga il mutuo. L’attrice Bella Thorne con il suo profilo è arrivata a guadagnare 20 milioni di dollari in una settimana, senza passare per gli agenti.è un sito web di intrattenimento per adulti, sul quale i '' possono vendere contenuti ai propri ''. A differenza dei social network tradizionali, questo sito non ha una politica restrittiva sui contenuti, per questo agli utenti è consentito condividere foto diin cambio di un. Una politica che si distingue, ad esempio, dai social del gruppo Meta (Instagram, Facebook, ecc.) dove anche il semi-nudo viene bannato (cancellato) o soft bannato (ovvero reso invisibile alle ricerche, anche se continua ad esistere sulla piattaforma).

Il sito è stato lanciato nel 2016 dalla società Fenix International Limited e dal britannico Tim Stokely, attuale Ceo. Fino al 2021 è stato possibile pubblicare contenuti pornografici di vario tipo. Prima del cambio di politica, la piattaforma ha subito pressione da parte di bance e investitori ed è stata oggetto di diverse indagini per via di contenuti condivisi da minori.

Poi la decisione, nell'ottobre 2021, di irrigidire le regole del sito permettendo solo la condivisione di foto di nudo, con un maggior controllo sulle utenze. Sono inoltre vietati contenuti che istigano all'odio o alla violenza. L'iscrizione è vietata ai minori di 18 anni.

Ad usare OnlyFans sono principalmente dilettanti, modelli (e modelle) pornografici professionisti, ma viene sfruttato anche da chef, appassionati di fitness e artisti di vario tipo per vendere contenuti multimediali.

L'accesso al sito è gratuito, ossia ci si può iscrivere ed entrare gratis, ma per vedere i post è necessario pagare l'utente che li ha pubblicati. O meglio, si paga una prima volta per 'diventare fan', cioè seguire il profilo, e poi può essere rischiesta una cifra extra per sbloccare più contenuti. Anche lo scambio di foto e video in chat si paga a parte: l'utente che crea può preparare contenuti 'personalizzati' e richiedere un pagamento apposito.

Allo stesso modo, ci si può iscrivere per pubblicare contenuti e guadagnare chiedendo la sottoscrizione di abbonamenti o pagamenti di vario tipo ai 'fan'. L'iscrizione per utenti semplici e creatori funziona allo stesso modo, con la differenza che ai secondi è richiesto di aggiungere un conto di riferimento per indirizzare i pagamenti.

Tutte le transazioni di denaro devono avvenire tramite OnlyFans, che prende una quota sui guadagni (viene trattenuto circa il 20% del fatturato). Cercare di bypassare la piattaforma è illegale e poco sicuro.

Quanto si guadagna

Il record di guadagni lo ha stabilito Bella Thorne, attrice e cantante statunitense, guadagnando più di 1 milione di dollari in un solo giorno e più di 2 milioni in una settimana, nell'agosto 2020. Per l'utente medio è difficile stabilire delle cifre precise, i ricavi dipendono dal numero di iscritti, dal prezzo dei contenuti, dalla costanza con cui si pubblica da quanto si sponsorizza il proprio profilo. Per esempio, "con circa 50 iscritti - spiega un utente anonimo - i quali pagano un abbonamento mensile di circa 10 euro, e in più acquistano materiale extra nei messaggi, si guadagnano circa 400 euro al mese". Un'entrata non costante durante tutto l'arco dell'anno, se si considerano i periodi di inattività del profilo. Secondo Trend online la media di guadagno si aggira intorno ai 180 dollari al mese.

Gli abbonamenti variano dai 4,99 ai 49,99 dollari (il cambio di valuta viene fatto in automatico al momento dell'incasso), con la possibilità di pacchetti trimestrali. In Italia, così come per le altre forme di guadagno, se vengono superati i 5.000 euro è necessario aprire una partita Iva a regime forfettario, come ogni libero professionista.