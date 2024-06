“Godetevi ogni singola cosa”: imprenditrice muore a 51 anni, il suo messaggio

"Godetevi ogni singola cosa che la vita vi regala: non rimandate mai nulla. Non pensate di avere tempo in eterno perché non è così. Vi sbagliate”.

E’ una frase che diventa quasi un testamento. E’ il coraggio di affrontare una malattia terribile. Non ce l’ha fatta Barbara Carron, 51 anni, imprenditrice ed ex presidente del Padova Calcio.

Dal suo profilo Instagram ha raccontato la malattia che l’ha colpita. Un tumore al seno. Aveva avuto una recidiva ma ha lottato con grande coraggio fino all’ultimo. I social network erano diventati per lei un luogo dove dialogare e raccontare l’evoluzione delle sue condizioni di salute.

Ma soprattutto, mentre soffriva, esortava tutti a vivere la vita fino in fondo, a non rimandare. Perché la vita non è eterna. E’ stata la sorella a scrivere l’ultimo post dopo il decesso, come se a scriverlo fosse stata la stessa Barbara: “Quando ho saputo della mia malattia è stato l’inizio di un viaggio, la paura e la scoperta di una me che non conoscevo. L’universo toglie e restituisce. Credo che la Vita si regga su questo equilibrio: Dare e Avere. Ho dato un senso a ciò che mi era successo ed ho ricevuto tanto amore”.

Quindi le parole della sorella: “Scrivo per mia sorella Barbara, lei ci teneva. Questo il suo pensiero 5 mesi prima della sua recidiva, che purtroppo ci ha tolto troppo presto la sua anima bella, riposa in pace Sister”.

Sono tante le persone che su Instagram si uniscono al cordoglio. L’imprenditrice era diventata un punto di riferimento per tanti che stavano combattendo la sua stessa battaglia. Barbara Carron era il fulcro della sua azienda, la Carron Costruzioni Generali Spa di San Zenone degli Ezzelini, in provincia di Padova.

Appassionata di calcio, tra il 2005 e il 2013 era stata vicepresidente del Padova. Era ricoverata da qualche giorno in una struttura, dove ha trascorso gli ultimi giorni della sua vita.