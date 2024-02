Mosca, contro la guerra si dimette Elena Kovalskaya: "Impossibile lavorare per un assassino"

Il testo

, semplici cittadini come anche intellettuali e personaggi del mondo della cultura: è il caso di, direttrice del, che ha annunciato le sue dimissioni in segno di protesta contro l’invasione dell’Ucraina.“È impossibile lavorare pere riscuotere uno stipendio da lui", ha scritto nel suo post, riportato dal giornalista Kevin Rothrock, che lavora per Meduza, uno dei pochi media russi indipendenti, considerato dal governo del Cremlino come “un agente straniero”. Rothrock in queste ore è impegnato a raccogliere le testimonianze delle persone che stanno manifestando in Russia contro la guerra. Sono poche, e rischiano tantissimo.Fra loro, appunto: la direttrice del Centro culturale e teatrale statale Vsevolod Meyerhold di Mosca come prima cosa ha cambiato l'immagine del suo profilo Fb pubblicando, al posto della foto con il suo volto, uno sfondo nero in segno di lutto. Come secondo gesto dimostrativo, ha postando un messaggio in cui annuncia la sua decisione di dimettersi dal suo ruolo per protestare contro la decisione di Putin di invadere e dichiarare – di fatto – guerra all’Ucraina. Un formidabile, l’esempio di una donna coraggiosa che ha deciso di rinunciare al suo ruolo di prestigio perché considera intollerabile ed essere pagata da un “assassino”.“Amici, come protesta contro l’invasione russa dell’Ucraina, mi dimetto dalla carica di direttore del teatro di stato. Non puoi lavorare per un assassino ed essere pagato”. Un messaggio scritto a chiare lettere. E la sua decisione è stata confermata dallo stesso Teatro statale e Centro Culturale Vsevolod Meyerhold di Mosca che, sempre su Facebook, si è schierata dalla parte dell’ormai ex direttrice, facendole un plauso per questa decisione forte, ma necessaria visto quel che sta accadendo. Al Centro Missione intitolato a Meyerhold sono scritte queste parole: "Il nostro principio è il rispetto degli esseri umani e l’uguaglianza delle persone indipendentemente da sesso, identità nazionale, età, religione, orientamento sessuale, caratteristiche fisiche e mentali, apparenza. Gli eventi che stanno accadendo ora contraddicono tragicamente la nostra missione, il lavoro svolto presso il CIM, il team CIM e i nostri residenti. Non possiamo fare a meno di dirlo. Non possiamo fare a meno di dire no alla guerra. La guerra è più grande e spaventosa della mancanza di rispetto verso l’uomo. La guerra è la morte di un uomo, è l’assassinio di persone. Non riusciamo a tenere la bocca chiusa. Non possiamo fare a meno di ringraziare la nostra direttrice Elena Kovalskaya per il suo coraggio. No alla guerra”.Un’azione ammirevole e rischiosissima. Ma per far capire quale tipo di clima si respiri in queste ore a Mosca, il giornalistaha spiegato, riportando ancora una volta il post ufficiale scritto in cirillico, che il Teatro Mayakovsky di Mosca ha proibito ai suoi attori di fare commenti sull’invasione russa dell’Ucraina. Secondo quanto riferito, il Dipartimento di Cultura della città afferma che qualsiasi commento negativo sarà considerato ‘tradimento’.Rothrock, in un altro tweet, aggiunge che “Il Comitato Investigativo Federale della Russia ha emesso uno speciale (extra)ai manifestanti ‘non autorizzati’”.Nonostante questo pubblica un tweet nel quale si vede una manifestante davanti all’ambasciata ucraina che viene arrestata. La documentazione di Rothrock mostra sono manifestazioni di singole persone o di gruppetti sparuti, in varie città russe, per protestare contro l’invasione, una scelta coraggiosa, in quanto già diverse decine di attivisti nelle ultime ore sono statein Russia.Una delle immagini più eloquenti della protesta è quella di, co-presidente del Sindacato dei giornalisti della Russia. Una delle più recentia Novosibirsk, nel distretto federale siberiano. Proteste anche ad Ekaterinburg, estremità orientale del Paese al confine con l’Asia.