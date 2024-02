Narges Mohammadi inizia lo sciopero della fame: continua la protesta dell'iraniana

No al velo no alle cure

Lo sciopero della fame di Mohammadi

L'attivismo per le donne

La premio Nobel per la Pace nel carcere di Evin, a Teheran. L'attivista iraniana, che il mese scorso ha ricevuto il riconoscimento dall'accademia di Svezia ma non può ritirarlo perché detenuta nelle terribile prigione del Paese, ha avviato la sua protesta silenziosa e non si fermerà fino a che non avrà ottenuto ciò per cui sta lottando. Anche a costo della vita, considerato anche il mancato trasferimento in clinica per le cure della scorsa settimana, dopo il rifiuto a mettere l'hijab.Le autorità carcerarie di Evin, a nord della capitale, centro detentivo famoso per essere il luogo dove vengono rinchiusi i detenuti politici, infatti, la settimana scorsa hannodi Mohammadi, 51 anni, perché la giornalista velo islamico obbligatorio nei luoghi pubblici in Iran dal 1979.La donna, che è stata insignita quest'anno del premio Nobel per "la sua lotta contro l’oppressione delle donne in Iran e per promuovere i diritti umani e la libertà per tutti", soffre di problemi cardiaci e polmonari, e ha bisogno di cure periodiche costanti: le sue condizioni di salute, da quando è detenuta, sono sensibilmente peggiorate. La sua famiglia ha fatto sapere che, a causa del suo rifiuto di indossare il velo, a fine ottobre Mohammadi non era stata portata nemmeno nell’infermeria dell'ospedale ma era statadel carcere. Le autorità hanno deciso di non trasferirla in clinica fino a quando non ubbidirà alla legge.Ma l'attivista per i diritti delle donne non sembra intenzionata a piegarsi al regime e continua a portare avanti la sua protestae la mancanza di cure mediche, non solo per lei ma per tutti i detenuti. "La Repubblica islamica è responsabile di tutto ciò che accade alla nostra amata Narges", hanno scritto in un nuovo comunicato i, spiegando i motivi dello sciopero della fame.Ma chi la conosce sa che non mollerà, come non ha fatto in oltre 30 anni di lotta per i diritti che le sono costati 13 arresti, il primo nel 1998 e l'ultimo nel 2021, e cinque condanne, per un totale di. Ma la preoccupazione per la sua salute è tanta, visto che soffre di problemi cardiaci e polmonari che la nuova protesta potrebbero aggravare ulteriormente. "È da una settimana che le rifiutano l'assistenza medica di cui ha bisogno" ha tuonato la presidente del Comitato norvegese per il Nobel della Pace , Berit Reiss-Andersen, definendo l'obbligo di indossare il velo per essere ammesse in ospedale, un gruppo che promuove la libertà di espressione , ha invece accusato le autorità iraniane di essere "pienamente responsabili di mettere a rischio" la vita di Narges Mohammadi. Condanne sono arrivate poi anche da altre organizzazioni per i diritti umani, che tornano ad appellarsi per la sua liberazione.La 51enne non si è mai arresa, facendo sentire la sua voce anche quando sono scoppiate le proteste per la, la 22enne curda deceduta a settembre 2022 mentre era tenuta in custodia dalla polizia morale perché non indossava il velo in modo corretto. La 'leonessa dell'Iran', come la chiamano le donne della sua terra , non ha mai ceduto alla pressione della clausura forzata e proprio in occasione dell'anniversario della morte della 22enne ha sfidato ancora una volta le autorità di Teheran,nel cortile della prigione di Evin.Quando è morta, dopo una lunga agonia in coma, Armita Garavand , la 17enne picchiata dalla polizia nella metropolitana di Teheran perché senza velo, Mohammadi ha definito questo ennesimo delitto: "". Un'accusa, va da sé, respinta dalle autorità di Teheran, che temono la vicenda si trasformi in una miccia per nuove proteste al grido di. Il velo, ancora una volta, al centro delle rivendicazioni: "Il mezzo di controllo e repressione imposto alla società e dal quale - ha denunciato la premio Nobel - dipende la continuazione e la sopravvivenza di questo regime religioso autoritario". Ma anche lo strumento per combattere il regime: Mohammadi lo sa bene e non lo indosserà nemmeno per salvarsi la vita.