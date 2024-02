Dona 1 miliardo all’università: sarà gratis per gli studenti. Il video che commuove il web

Una donazione record da un miliardo di dollari renderà una facoltà di medicina di New York gratuita per gli studenti esonerandoli così dal pagamento delle onerose tasse universitarie. Ma da chi arriva questo gesto profondo? A donare la cifra record all'Albert Einstein College of Medicine del Bronx, la municipalità più povera della città, è stata Ruth Gottesmann, 93enne storica professoressa emerita di pediatria dell'Istituto e vedova di un esperto di finanza di Wall Street.

La carriera e le volontà dell'ex docente

La donna ha studiato al Barnard College e alla Columbia University (entrambe università molto ricche e prestigiose) prima di cominciare nel 1968 a fare ricerca sui sistemi di screening, valutazione e trattamento per le persone con difficoltà dell'apprendimento all'Albert Einstein College.

La stessa donna ha ribadito esplicitamente le sue volontà: vuole che la sua donazione permetta ai giovani medici di iniziare la propria carriera senza doversi preoccupare dei debiti, e spera che ora possano iscriversi alla scuola anche persone che altrimenti non avrebbero potuto permettersi di frequentare una facoltà di medicina.

Gli studenti che esultano per la notizia

"La facoltà di medicina dell'Albert Einstein sarà gratuita"

La benefattrice è il presidente del consiglio di amministrazione della facoltà, le cui lezioni costano circa 59 mila dollari all'anno. "Sono felice di condividere con voi che dall'agosto di quest'anno l'Albert Einstein College of Medicine sarà gratuita, senza retta da pagare. Ogni anno, ben più di 100 studenti entrano all'Albert Einstein College of Medicine per studiare medicina e scienza. Diventano scienziati superbamente formati e medici compassionevoli e competenti, con l'esperienza necessaria per trovare nuovi modi per prevenire le malattie e fornire la migliore assistenza sanitaria. Mi sento fortunata ad avere il grande privilegio di fare questo dono per una causa così degna", ha dichiarato entusiasta.

La commozione degli studenti

Dopo l'annuncio, gli studenti hanno applaudito per diversi minuti, a tratti piangendo e abbracciandosi tra loro. Gottesman ha scelto così di sdebitarsi con la scuola nella quale ha costruito un'intera carriera. Dimostrandoci che questi gesti al giorno d'oggi sono ancora possibili ma soprattutto che esiste ancora qualcuno che crede fortemente che l'istruzione sia il primo passo per formare i lavoratori del domani.