New York, i negozi Target costretti a ritirare i prodotti di un marchio Lgbtq+

La proposta di Target

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Abprallen (@abprallenuk)

Da piccola startup alla grande distribuzione

Le critiche, le minacce di morte e il ritiro dei prodotti

L'odio si diffonde online

Le reazione di sollievo

A New York il fondatore di un marchio Lgbtq+ si dice "sollevato" dopo che la catena di negozi Target ha ritirato i suoi articoli dagli scaffali a causa delle critiche online. Scopriamo cos'è accaduto.Quando nel 2022 scorso, un giovane uomo trans, ha avuto un incontro con la società di distribuzione di Target, che gli ha offerto la possibilità di inserire il suo marchio,, nei negozi del noto marketplace generalista, l'uomo non poteva essere più entusiasta.Era "la più grande opportunità della mia carriera", ha dichiarato Carnell alla CNN. "Ero estasiato all'idea di poter condividere i miei prodotti con un mercato completamente nuovo".L' azienda londinese , che come si legge sulla sua pagina Instagram produce "arte e accessori per, progettati a Londra, Regno Unito, da Erik C", sarebbe infatti così passata da una piccola startup a un marchio disponibile presso un grande rivenditore statunitense. Nei mesi successivi, Carnell si è messo in contatto con Target proponendo modelli dei suoi prodotti adatti al grande magazzino. Così sugli scaffali dei market sono apparsi in vendita: una felpa, una tote bag e una borsa da viaggio, ognuna con una frase diversa. Ma poi le cose sono precipitate.Erik racconta che circa una settimana e mezza fa ha iniziato a ricevere centinaia di, minacce di morte, da parte di haters che affermavano erroneamente che la collezione era destinata ai bambini, mentre altre persone si scagliavano contro il supermercato per le sue offerte a tema Pride . Da mercoledì,dai suoi negozi statunitensi e dallo shop online, come riporta Reuters."Da quando abbiamo introdotto la collezione Pride di quest'anno, abbiamo subitoche hanno avuto unsul senso di sicurezza e benessere dei membri del nostro staff durante il lavoro", ha dichiarato la multinazionale in un comunicato. "Alla luce di queste circostanze difficili, stiamo apportando delle modifiche ai nostri piani, tra cui la rimozione degli articoli che sono stati al centro dei più significativi comportamenti conflittuali", conclude la nota.Le reazioni contro Carnell e Abprallen si sono concentrate soprattutto su un disegno negli oggetti in vendita sul suo shop online in cui appare la scritta "". Ovviamente ironica, un modo per invitare al rispetto delle identità di genere dei membri della comunità. Ma online, una campagna anti-Lgbtq+ ha invitato a boicottare Target (nei cui negozi quel particolare prodotto non è nemmeno mai arrivato) attraverso una caricatura della stampa e su TikTok è circolato un video in cui si chiede a una dipendente se sostiene la "".L'inglese è stato poi definito un satanista dalla stampa di destra. Eppure i modelli che sono stati messi in vendita erano di un tenore più neutro, con le frasi "", "" e "". Tuttavia, Carnell non è rimasto sorpreso dal fatto che la partnership abbia causato un contraccolpo (anche se non si aspettava che fosse così grave). "Non sono ingenuo. Sapevo con certezza che ci sarebbe stata negatività nei miei confronti", dichiara. "Capisco che la gente è incredibilmente 'passionale' nel proprio odio verso le persone Lgbt. E l'attualedice a queste persone che hanno ragione a sentirsi così", ha aggiunto.La reazione immediata del fondatore dello shop Lgbtq+ britannico è stata di. "La quantità di critiche che ho ricevuto è stata spropositata - ha detto Erik -. Spero solo che questo sia l'inizio della fine dei messaggi e degli attacchi che sto ricevendo".Ma per un piccolo marchio, perdere quel tipo di mercato è un duro colpo: "Quando la situazione si sarà calmata, saròdal fatto che mi sia stata tolta un'opportunità così grande". Intanto Carnell comprende la decisione riguardo alla sua linea. "Non so cosa si possa fare, a parte ritirarla, per", ha dichiarato. "La loro sicurezza deve essere la priorità assoluta". Tuttavia si è anche detto dispiaciuto che la catena non abbia concordato meglio con lui la decisione.