Nick Carter lancia un fondo per la salute mentale in memoria di Aaron, scomparso di recente

Chi era Aaron Carter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da angel conrad (@angelcharissma)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nick Carter (@nickcarter)

Nick e Angela Carter hanno lanciato unper onorare la memoria del, morto dieci giorni fa. Ad annunciarlo sui social, lunedì 14 novembre, il cantante dei Backstreet Boys, che ha indirizzato i fan a una pagina di raccolta di donazioni che andranno a favore di, un'organizzazione che aiuta le famiglie in tutta l'America. Il 42enne è da tempo un sostenitore di On Our Sleeves, oltre ad esserne ne ambasciatore. "Sono molto grato per l'affetto e il sostegno che abbiamo ricevuto per mio fratello", ha scritto sulla sua storia di Instagram a proposito dell'iniziativa avviata con la sorella. I loro seguaci e i sostenitori possono fare una donazione in denaro sulla pagina del fondo, a cui possono accedere tramite link sulle pagine social dei Fratelli carter, che in una nota scrivono: "Grazie per aver scelto di celebrare l'impatto della vita di Aaron Carter con. Onorando Aaron, aiutate Nick, Angel e la loro famiglia ad aiutare gli altri ". Secondo il comunicato, "On Our Sleeves ha la missione di fornire a tutte le comunità americane l'accesso ae basate sull'evidenza, necessarie per rompere lo stigma sulla salute mentale dei bambini e per educare le famiglie e i professionisti".Aaron Carter è. Diventato famoso nel 1997, a soli 10 anni, con il suo singolo e poi album di debutto, autointitolato. Il successivo, uscito nel 2000, "Aaron's Party (Come Get It)" gli regalò un notevole successo. Giovanissimo intraprese anche la carriera di attore, apparendo in serie televisive cult come Lizzie McGuire, Sabrina, vita da strega e Settimo cielo. Nell'aprile 2001 Aaron debuttò a Broadway in Seussical the Musical di Lynn Ahrens e Stephen Flaherty, con la parte di "JoJo the Who", ma il suo primo vero ruolo importante fu quello nel film Popstar (2005), storia ispirata alla sua vera vita. Lanon è stata resa nota. A dare notizia il popolare sito di gossip Tmz, precisando che il fratello di Nick Carter, membro del gruppo dei Backstreet Boys, è stato trovato morto nella sua vasca da bagno nella sua residenza a Lancaster, in California. Un portavoce della polizia ha detto che gli agenti hanno risposto alla casa di Carter alle 10.58 e hanno trovato un cadavere, ma non sono stati in grado di identificare la persona. In seguito alla morte di Aaron, Nick e Angel - che hanno avuto entrambi un rapporto turbolento con il fratello nel corso degli anni - hanno pubblicatosui social media."Al mio gemello... - scrive su Instagram Angela Carter -.. Mi mancherai moltissimo. Mio divertente, dolce Aaron, ho così tanti ricordi di te e di me, e prometto di conservarli.. Ti porterò con me fino al giorno in cui morirò e potrò rivederti"."Il mio cuore è spezzato. Anche se io e mio fratello abbiamo avuto un rapporto complicato, il mio amore per lui non è mai venuto meno - scrive invece il maggiore dei fratelli, Nick -. Ho sempre nutrito la speranza che in qualche modo, un giorno, volesse percorrere un cammino sano e che alla fine trovasse l'aiuto di cui aveva disperatamente bisogno. A volte vogliamo incolpare qualcuno o qualcosa per una perdita, ma la verità è che lae la malattia mentale sonoin questo caso. Mio fratello mi mancherà più di quanto si possa immaginare. Ti voglio bene, Chizz. Ora puoi finalmente avere la pace che non hai mai potuto trovare qui sulla terra....Dio, ti prego, prenditi cura del mio fratellino" conclude commosso.