Nigeria, quei bambini vittime della follia. Crisi climatica, religione e denaro dietro il massacro

L'attacco nella Chiesa di Owo

Le reazioni

Pastori contro contadini: il "raccolto della morte"

Crisi climatica e rivalità di fede alimentano il conflitto

Una domenica di sangue. Come tante, purtroppo. Se a est lacontinua senza nel suo percorso insensato di morte da oltre 100 giorni, e a ovest lesi fanno quasi all'ordine del giorno, la 'novità' è la strage avvenuta all'interno di una. È tra gli stati più pacifici del Paese, risparmiato negli ultimi tempi dall'ondata di rapimenti e attacchi armati che hanno riguardato le regioni vicine, ma il 5 giugno Ondo è finito sotto i riflettori per essere stato teatro di una sanguinosa sparatoria da parte di un commando armato che ha fatto irruzione durante la messa aprendo il fuoco sui fedeli e uccidendo almeno 50 persone, tra le quali molti bambini. Eccoci, di nuovo: bambini innocenti ammazzati solo per essersi trovati nel posto sbagliato (che poi come si può definire sbagliata una scuola - vedi Ulvade, in Texas - o una chiesa?) al momento sbagliato.Era in corso laquando, come hanno riferito polizia e media locali citando testimoni, almenohanno aperto il fuoco e lanciato ordigni contro i fedeli dentro la, nel sud-ovest della Nigeria, uccidendo diverse persone. Il commando, lasciando a terra senza vita almeno 50 persone, tra cui donne e bambini, e ferendo decine di fedeli che sono ora ricoverati in due ospedali dello Stato. Gli assalitori si sono poi dati alla fuga e non si conoscono le loro identità. Funmilayo Ibukun Odunlami, portavoce della polizia dello Stato di Ondo, afferma che gli investigatori stanno indagando sulle cause dell'attentato.ma secondo alcune fonti potrebbe ascriversi alle sanguinose tensioni interetniche e interreligiose fra popolazioni locali e i pastori nomadi islamici, i Fulani, che attraversano il più popoloso Paese africano.Il governatore di Ondo, Arakunrin Oluwarotimi Akeredolu, che ha visitato la scena dell'attacco e i feriti in ospedale, ha descritto l'incidente di domenica come "" che non dovrebbe ripetersi. "È molto triste che mentre era in corso la Santa Messa, degli sconosciuti uomini armati abbiano attaccato la chiesa cattolica di San Francesco... lasciando molti morti e molti altri feriti e la chiesa violata", ha dichiarato invece il portavoce della Chiesa cattolica in Nigeria, il reverendo Augustine Ikwu. Stando alle sue parole sia i sacerdoti che il vescovo presenti in chiesa sono rimasti illesi. Anche il, definendolo "atroce", e il Vaticano ha fatto sapere che il, informato dell'attacco alla chiesa perpetrato durante la celebrazione della Pentecoste, ", dolorosamente colpiti in un momento di festa, e affida entrambi al Signore, perché invii il Suo Spirito a consolarli".Ma cosa spinge cinque uomini ad entrare in una chiesa affollata soprattutto diaccorsi a seguire la messa, una domenica di giugno, e ad aprire il fuoco? Le ragioni dietro il massacro non sono chiare, serviranno indagini approfondite, ma le ipotesi più accreditate riguardano unavecchia come il mondo, quella, aggravata da cause religiose e ambientali. La Nigeria, soprattutto negli ultimi mesi, sta combattendo contronel nord-est e contro bande armate che compiono, soprattutto nel nord-ovest. Ma nel sud-ovest, dove si trova appunto lo stato di Ondo, attacchi come questo sono rari. Purtroppo però nemmeno un popolo pacifico di agricoltori riesce a scampare alla strage: nel 2018 Amnesty International aveva pubblicato un rapporto in cui si documentava un vero e proprio "", documentando le morti, sempre più numerose (in termini di migliaia di persona) anche se 'ignorate' a livello internazionale - e c'è chi accusa persino dallo stesso presidente Buhari - provocate da questo conflitto interno tra contadini e pastori nomadi. L’attacco di ieri alla chiesa di San Francesco di Owo, nel piccolo stato agricolo che ospita oltre tre milioni di abitanti, in gran parte, pur nella sua illogica crudeltà, non sembra diverso da quelli già avvenuti in passato - anche se in minor numero rispetto ad altre regioni- da parte degli, una popolazione seminomadesparsa in diversi Paesi dell’Africa Occidentale.Dietro i ripetuti attacchi dei pastori nomadi ci sarebbe una ragione ambientale. A causa del cambiamento climatico e della progressiva desertificazione dei terreni, infatti, le popolazioni comesono costrette aper gli allevamenti e questo le porta a spingersi sempre più a sud. Una vera e propria, che li porta aperò idei vari stati africani. Josiah Oluwole, sul locale The Times, spiega ad esempio che nello stato di Ondo sarebbe proprio questa la causa della diatriba. Anche se, come spiega, si fa sempre più forte anche la, tra pastori nomadi musulmani e contadini cristiani. Purtroppo non sono pochi ad accusare lo stesso governo centrale di inazione contro gli 'estremisti' invasori, anche perché lo stesso presidente della Nigeria, Muhammadu Buhari, è di famiglia Fulani, motivo per cui più volte nel suo mandato avrebbe 'chiuso un occhio' di fronte a certi attacchi. Fatto sta che a, in particolare i bambini innocenti. E anche questa è una storia vecchia come il mondo a cui però andrebbe messa la parola fine.