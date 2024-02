Non seguono l'ora di religione a scuola: bambini lasciati fuori dal Duomo durante la gita

La denuncia delle mamme

Il dibattito

del Duomo perché hanno scelto di. È quanto accaduto adi una scuola elementare di, che durante la gita scolastica, lo scorso 20 maggio, si sono dovuti accontentare di rimanere all'esterno della cattedrale aspettando che i loro compagni e le maestre terminassero di ammirare le opere all'interno.Chi non frequenta l'ora di religione in classe non ha neppure il 'pass' per la visita, durante la gita, all'interno del Duomo di San Donà e ai mosaici realizzati da padre Marko Rupnik. A denunciare l'accaduto sono due mamme di altrettante bambine escluse dalla gita per questa loro 'mancanza'. Quando le due scolaresche, di quarta e quinta elementare, stavano per accedere all'edificio sacro, aglidall'ora di religione, mentre i compagni iniziavano la visita di mosaici. I cinque piccoli si sono quindi 'accomodati' sui gradini esterni aspettando pazientemente la fine della visita, sorvegliati a turno da una maestra, visto che le due classi si sono alternate all'interno della Cattedrale. "A mia figlia sono state consegnate delle", ha detto una delle due mamme. La donna ha riferito che la coordinatrice scolastica "si è giustificata al telefono sostenendo chee per questo motivo ha deciso, assieme alle altre maestre, di escludere tutti i bambini che non frequentano l'ora di religione". E chi se ne importa del valore artistico delle stesse opere, quello che conta è che gli studenti che non seguono religione non siano 'influenzati' nel vedere una scena sacra.Attualmente l'ora di religione a scuola è regolata daldel 1929, aggiornato nella seconda metà degli anni '80 – soprattutto in termini di laicità –, e prevede che in tutte le scuole italiane siano riservatee non più obbligatorie all'insegnamento della religione cristiana. La scelta di seguire tali lezioni viene comunicata all'inizio del ciclo di studi e può essere liberamente modificata in sede di iscrizione agli anni scolastici successivi al primo. L'insegnamento delle religioni è presente in quasi tutti i Paesi europei (ad eccezione di Francia, Repubblica Ceca, Slovenia e Albania) con diverse modalità e contenuti. Rimanendo nel nostro Paese questa 'materia' scolastica rappresenta unaperché può creare divisioni tra gli studenti in classe, visto che la nostra società si è evoluta (diventando molto più variegata) mentre l'insegnamento è rimasto sempre lo stesso. Essendo un'ora facoltativa è previstoper coloro che non intendono seguirla perché professano altre fedi o semplicemente perché non interessati, che dovrebbero però avere diritto ad. Che resta, però, difficile da attuare in modo efficace, spesso per scarsità di mezzi e risorse da parte degli istituti scolastici. E allora per gli studenti atei, ebrei, musulmani, evangelisti, valdesi e così via non resta che continuare a protestare contro quella che, a tutti gli effetti, è. C'è perfino chi la considera una sorta di, e non ha tutti i torti: nel sistema scolastico italiano vige un, pur avendo subito modifiche, ma non significative. Ma da qui a escludere gli studenti che si sono avvalsi del loro diritto di scelta dalla visita ad un'importantissima chiesa dal valore non solo religioso ma anche artistico ne passa di acqua sotto i ponti. Soprattutto quando questo accade a scuola, nell'istituzione che dovrebbee non certo all'emarginazione.