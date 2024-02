Nove bambini da record: nati dalla stessa mamma lo stesso giorno. "Sono tutti molto diversi"

In poco più di un anno e mezzo di vita hanno già infranto qualsiasi statistica: sono, sono nati tutti lo stesso giorno dalla stessa mamma e stanno per tornare nella loro casa in Marocco, che non hanno mai visto essendo venuti al mondo in Mali. I bambini,, hanno infranto il Guinness World Record di maggior numero di nati in un unico parto ad essere sopravvissuti. Prima del parto, avvenuto a maggio 2021, la, oggi 27enne, era stata trasferita in Marocco per ricevere cure specialistiche adeguate in vista del parto. Credendo, tra le altre cose, di: gli altri due figli erano 'sfuggiti' alle ecografie effettuate sia in Mali sia in nel paese nord africano che la ospitava. "Sono molto felice. Mia moglie e i bambini stanno bene" aveva detto all'epoca della nascita da record il marito di Halima, Adjudant Kader Arby.Prima di tornare nella loro casa in Mali, i coniugi hanno vissuto a Casablanca fino a pochi giorni fa, potendo contare su unper far sì che i piccoli crescessero in modo sano e senza problemi. Vedendoli negli scatti pubblicati sulla BBC News, sotto l'occhio vigile della loro mamma, sono uno spettacolo incredibile della vita. Dopo essere rientrato nella capitale maliana, Bamako, nelle prime ore di martedì 13 dicembre, il padre Abdelkader Arby hache in questi mesi lontani da casa ha aiutato la famiglia dal punto di vista finanziario. "sarà un lavoro molto impegnativo - scherza - ma Allah, che ci ha dato questa benedizione, ci aiuterà a crescere e a prenderci cura di loro", ha aggiunto. Il ministro della Sanità del Mali, Diéminatou Sangara, ha dichiarato che il governo continuerà a supportare la famiglia.I bambini - cinque femmine e quattro maschi - sono, secondo quanto dichiarato dalle autorità dello Stato dell'Africa occidentale lo scorso anno. Le bimbe - Kadidia, Fatouma, Hawa, Adama e Oumou - e i piccoli - Mohammed VI, Oumar, Elhadji e Bah - quando sono venuti al mondoalla nascita, come ha spiegato il dottor Youssef Alaoui, direttore medico della clinica dove è avvenuto il parto, all'agenzia di stampa AFP. Il rischio che non sopravvivessero, il timore che potessero sviluppare problemi di salute dovuti alla nascita prematura , hanno spinto i medici a prendere delle precauzioni, preferendo tenerli in ospedale per i primi mesi di vita. Dopodiché, una volta che la loro vita non era più in pericolo, sono stati trasferiti in un appartamento dove hanno ricevuto assistenza 24 ore su 24 dalla clinica di Ain Borja. All'inizio di quest'anno, in occasione del loro primo compleanno, il padre ha detto che. "Hanno tutti un carattere diverso. Alcuni sono tranquilli, mentre altri fanno più rumore e piangono molto. Alcuni vogliono essere presi in braccio tutto il tempo. Sono tutti molto diversi, il che è del tutto normale". Arby ha anche rivelato che i suoi figli sono diventati famosi in Mali, ancor prima di tornare nel Paese d'origine, e che la gente è "molto ansiosa di vedere i bambini con i propri occhi".