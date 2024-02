Oklahoma, aborto vietato dalla fecondazione. Varata la legge più restrittiva sull'interruzione di gravidanza

Oklahoma, che cosa prevede la legge contro l'aborto

Il governatore repubblicano Stitt: "Sempre in piedi per la vita"

Perché la legge contro l'aborto in Oklahoma riguarda anche le donne del Texas

La Cnn la definisce " una delle restrizioni più severe di tutta la nazione ". E in effetti è così. Il governatore repubblicano dell' Oklahoma Kevin Stitt ha promulgato mercoledì 25 maggio una legge che vieta l' aborto a partire dalla fase die che consente ai privati cittadini di citare in giudizio tutti coloro che "consapevolmente" eseguono o inducono una"su una donna incinta". La legge HB 4327 è un chiaro tentativo dell'Oklahoma di rovesciare la storica sentenzadel 1973 che legalizzò l'aborto a livello nazionale. Mercoledì sera, dopo il via libera alla HB 4327, un gruppo di attivisti difensori del diritto all'aborto ha dichiarato che avrebbe impugnato la legge in tribunale con l'obiettivo di bloccarla.In base alla legge HB 4327, gli aborti sono vietati in qualsiasi fase della gravidanza, con eccezioni per emergenze mediche o se la gravidanza è avvenuta in conseguenza di uno stupro, una violenza sessuale, un incesto. Ispirato da una legge approvata dal Texas a settembre, questo testo, già entrato in vigore in tutto lo Stato, apre le porte anche alle azioni legali avviate dai privati cittadini contro le persone sospettate di aver abortito o di aver indotto una interruzione di gravidanza sulle donne incinte. La legge definisce la "fecondazione" come "la fusione di uno spermatozoo umano con un ovulo umano". In base al testo promulgato, la definizione di aborto non comprende però "l'uso, la prescrizione, la fornitura o la vendita di pillole del giorno dopo, né qualsiasi tipo di contraccezione o contraccezione d'emergenza". La legge HB 4327 era stata approvata dal legislatore dell'Oklahoma pochi giorni fa tra le minacce al diritto all'aborto da parte della Corte Suprema, che, secondo un documento rivelato da Politico, sembra pronta a tornare indietro di 50 anni dala sua storica decisione di proteggere l'aborto. L'organizzazione Planne Parenthood, che difende il diritto all'aborto, aveva annunciato in questa occasione che avrebbe "". "Questo divieto deve essere fermato, insieme a tutti gli altri divieti che questo stato ha approvato nell'ultimo mese", ha affermato Planned Parenthood su Twitter.Dopo aver promulgato la legge, il governatore repubblicano dell'Oklahoma Kevin Stitt, 49 anni, ha commentato: "Ho promesso ai cittadini dell'Oklahoma che come governatore avrei firmato ogni atto di legislazione pro-vita che mi fosse capitato sulla scrivania e sono orgoglioso di mantenere questa promessa oggi. Dal momento in cui inizia la vita nella fase del concepimento, noi abbiamo la responsabilità come esseri umani di fare tutto il possibile per proteggere la vita di quel bambino e la vita della madre", ha aggiunto Stitt sottolineando che "se altri Stati vogliono approvare leggi diverse, questo è un loro diritto, ma in Oklahoma ci alzeremo sempre in piedi per la vita". Il governatore repubblicano Stitt, prima della legge HB 4327, aveva già firmato quest'anno, inclusa una che già consentiva ai privati cittadini di intraprendere azioni legali contro "i fornitori di aborti". Lo scorso aprile il governatore aveva firmato un divieto di aborto quasi totale che rendeva illegale l'esecuzione delle interruzioni di gravidanza nello Stato, eccezion fatta solo in caso di emergenza medica.Da diversi mesi lo Stato dell'Oklahoma accoglie- visti i divieti nel Paese - in cerca di abortire. Vista la situazione, i difensori del diritto all'aborto avvertono che le restrizioni dell'Oklahoma eliminerebbero l'accesso all'aborto in tutto il sud e sarebbero devastanti non solo per gli abitanti dell'Oklahoma, ma anche per tutte le donne che dal Texas cercano di interrompere la propria gravidanza nello Stato dell'Oklahoma. "Stiamo assistendo all'che si diffonderà in tutto il sud degli Stati Uniti e nel Midwest", ha dichiarato mercoledì sera Nancy Northup, presidente e ceo del Center for Reproductive Rights. "In questo momento, i pazienti in Oklahoma vengono gettati in uno stato di caos e paura. Quel caos si intensificherà solo quando anche gli stati circostanti interromperanno l'accesso all'aborto. Non smetteremo di combattere per il popolo dell'Oklahoma", ha proseguito la presidente. "Invece di lavorare per rendere le comunità più sicure, i politici dell'Oklahoma hanno messo al bando l'aborto come priorità, nonostante la Roe v. Wade sia ancora in piedi", ha sottolineato Alexis McGill Johnson, presidente e ceo della Planned Parenthood Federation of America. "Per chiunque cerchi di abortire in Oklahoma e da altre parti: Planned Parenthood e i nostri partner stanno combattendo per voi. Useremo tutto ciò che abbiamo - ha concluso il presidente dell'associazione pro-aborto - per assicurarci che possiate ricevere le cure di cui avete bisogno. Sfideremo ogni divieto emanato in Oklahoma".