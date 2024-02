Oklahoma, via libera al disegno di legge che vieta l'aborto dalla fecondazione

Dal Texas all'Oklahoma: il fronte antiabortista si allarga

Verso un'America sempre più divisa sui diritti civili

Venerdì nero per l'pro-aborto che si è svegliata con una vera e propria doccia fredda.hanno approvato una partire dal momento della, salvo per emergenze mediche, stupri o incesti. A riportarlo è il Washington Post che mette in guardia sull'eventuale rischio, in caso di varo della legge, di una stretta sull'aborto nello Stato americano, come è già accaduto nel Texas l'anno scorso. Ora dai pro-vita è atteso il consenso del governatore repubblicano, Kevin Stitt, che potrebbe rendere immediatamente effettiva la legge. Cosa non strana, dato che ai suoi elettori ha ripromesso di rendere l'Oklahoma lo Stato antiabortista per eccellenza della nazione.Modellato sullaemessa lo scorso 1° settembre, il disegno di legge dell'Oklahoma prepara il terreno per vietare alle donne di abortire dalla sesta settimana dalla fecondazione. E pene per chiunque, chiunquee chiunqueuna delle due azioni precedenti A molti questo quadro fa gola, mentre infuriano le manifestazione di massa di chi non ci sta. "Questo è l'ultimo di una serie di attacchi alle donne da legislatori estremisti". Lo afferma la vicepresidenteinvitando gli americani aa livello locale, statale e federale. "Legislazioni come questa rendono chiaro che stiamo andando verso il divieto assoluto d'aborto nel nostro Stato. Un modus operandi decisamente punitivo", dice il democraticoche ha votato contro il disegno di legge. Numerosi deputati democratici hanno proposto di puntare su politiche intese a migliorare le condizioni delle famiglie e dei giovani in situazioni di alta marginalità.Una nuova stretta che calpesta i diritti delle donne americane. L'America è in fiamme: due anni dopo le marce di Black Lives Matter a scendere in piazza sono i. Ad essere messo in discussione è, un diritto ottenuto 50 anni fa. Stando alla bozza diffusa in esclusiva da Politico, laè intenzionata a ribaltare la sentenza Roe v. Wade che dalgarantisce in tutto il Paese. La bozza del dispositivo con cui i giudici supremi, a maggioranza, sarebbero pronti a revocarla, in teoria potrebbe essere modificata, ma è difficile che le conclusioni possano essere ribaltate. Se verrà seguita l'indicazione del giudice- che ha scritto per conto della Corte che "la sentenza è stata vergognosamente sbagliata fin dall’inizio» e che pertanto "dovrebbe essere rigettata" - gli Stati conservatori non esiteranno un attimo a dichiarare l'aborto illegale. La decisione definitiva dellaè attesa per il prossimo: se permetterà agli stati di vietare l’aborto ci sarà da attendere una corsa degli Stati conservatori, di cui alcuni hanno già notevolmente limitato l'accesso all'aborto, verso un totale divieto. Privando così milioni di donne dell'unico strumento legale che le tutela. Un ampio passo indietro di almeno cinquant'anni.