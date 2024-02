Ondate di calore: in Italia sempre più frequenti. I rischi per la salute e l'ambiente

Il caldo intenso in Italia: cos'è cambiato negli ultimi anni

Forte irraggiamento solare, temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità: sono le, che gli italiani conoscono bene perché da qualche tempo risultano, rendendo soprattutto le nostre città dei veri e propri forni spesso nemmeno ventilati. 'Merito', si fa per dire, del cambiamento climatico , che ha comportato un aumento delle temperature medie, con un’intensificazione dei periodi di forte caldo. Come sottolinea la Eea ), tra il 2012 e il 2021 le temperature medie nei Paesi dell'Unione europea si sono attestate infatti aal di sopra dei livelli pre-industriali. In particolare a partire dagli anni '70, l'aumento della temperatura è stato pari a circa 0,2° C ogni decennio.Per quanto concerne l’, a risultare maggiormente colpite sono state lee in particolare lache ha registrato registrato 28 periodi di caldo intenso nel 2021, il dato più elevato dal 2011, l'anno in cui è iniziato il rilevamento. Cifre elevate si registrano anche in Puglia (25 periodi), Campania (24,5), Abruzzo e Basilicata (24).rispetto al valore climatico del periodo 1971-2000 si è registrata a(+2,1° C) e a(+2). Mentre sono solo 6 i comuni (Genova, Potenza, L’Aquila, Ancona, Bari e Palermo) in cui la differenza è stata inferiore a 1 grado centigrado. Comunque tutti i centri monitorati, senza eccezioni, hanno registrato anomalie. In generale, si è passati. Mentre neldel Paese si è registrato une i valori del centro sono rimasti sostanzialmente invariati. Ma è importante sottolineare, dicono gli analisti di Open Polis che hanno esaminato i dati, che “anche se a- l'indice è passato da un valore pari a 20 nel 2012 a uno di 14 nel 2021 - si tratta di una diminuzione relativa, in quanto il valore costituisce sempre un'anomalia rispetto al periodo climatologico di riferimento (1981-2010). Inoltre, meno periodi di calore non indicano una minore incidenza di calore in generale: si potrebbe infatti trattare di periodi più intensi o più lunghi!". È bene sottolineare infine, che, al netto delle considerazioni di carattere meteo-ambientale e climatico, le ondate di calore determinano unaed il benessere di tutti noi. Oltre alle insolazioni causate dall’esposizione prolungata a radiazioni solari intense, infatti, il caldo eccessivo causa stress, malessere, l’aggravamento delle condizioni patologiche preesistenti, oltre a anche crampi, edemi, congestioni e disidratazione. Senza contare gli effetti sulla pressione arteriosa.