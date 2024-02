Online #IOCISONO, iniziativa musicale a sostegno del Nuovo Ospedale della Fondazione Stella Maris

Il sito #IOCISONO

La solidarietà: un "Orchestra di cuori a favore del Progetto"

Sarà l'hashtaga contraddistinguere tutti i contenuti digitali dell’lanciata dalla, a sostegno del. E già molti artisti, ben 35 attualmente, hanno risposto all’invito di lasciare un "mattoncino musicale" per comporre quella che gli organizzatori amano definire una vera e propria "a favore del Progetto".Punto di riferimento dell'iniziativa è ilinteramente dedicato all’idea nata da Giuliano Maffei, presidente dell’IRCCS Fondazione Stella Maris, e da Giovanni Niccolai, dei Grandi Magazzini della Musica. In questa pagina sarà disponibile il nuovo videoclip del musicista e chitarrista, che ha già suonato con Vasco Rossi, Celentano, Mina, Zucchero, Ramazzotti e tanti altri, e che rappresenta lo specchio dell’importante iniziativa solidale. Un'iniziativa dedicata a un sogno grande, quello di costruire un ospedale per bambini e ragazzi ancora più avveniristico, ampio e attrezzato, già immaginabile osservando sul sito il layout stilizzato, in un coloratotipiche di un equalizzatore. Ogni artista è un frame di un vero e proprio caleidoscopio di volti, a rappresentare l’ensemble che caratterizza il sostegno al progetto. Cliccando su ogni singolo "mattoncino", poi, si potrà fin da subito vedere il, scoprendo le caratteristiche dell’artista, della band o del gruppo musicale.È bastato un semplice passaparola e giàhanno voluto donare il. Ognuno di loro potrà essere conosciuto da vicino, leggendo i testi di presentazione e navigando nelle pagine ricche di spunti, immagini e informazioni. I banner che si innestano tra i vari contributi sono stati realizzati dal graphic designer Riccardo Lazzeri, da sempre molto vicino a Stella Maris. "Ciascun utente - spiega Giuliano Maffei - potrà conoscere ogni aspetto dell’iniziativa, scoprendo il progetto del Nuovo Ospedale e le modalità per inviare la candidatura dei propri contributi. Chi vuole, inoltre, potrà anche fare una. Quello che stiamo creando, grazie a questi meravigliosi artisti dal cuore grande, è una vera orchestra a sostegno del Nuovo Ospedale, che intendiamo realizzare. La musica, la poesia e l’arte ci fanno recuperare il pathos di quella bellezza creativa che da miliardi di anni viaggia nell'Universo, e sono felice che questa iniziativa, nata silenziosamente e con umiltà, sia cresciuta a tal punto da doverle dare una "casa" più grande per accogliere tutti ad abitarci. In tanti hanno aderito e aderiranno a breve. Tanti musicisti ma non solo, anche pittori ed altri artisti sono pronti a dare il proprio prezioso contributo. Questo sito - conclude Maffei - sarà la testimonianza viva di come, seguendo percorsi invisibili ed incredibili,come un Ospedale. Grazie a loro tutti gli italiani verranno a conoscenza di un futuro luogo che porterà speranza di guarigione e miglioramento della qualità di vita per molti giovani fragili e per le loro famiglie". Gli artisti della musica, ma anche di diverse forme espressive, che intendano aderire all’iniziativa #IOCISONO devono collegarsi alla pagina https://iocisono.fsm.unipi.it/contribuisci/ e seguire iper realizzare il contributo. Compilando il form saranno contattati uno ad uno e potranno inviare ilrealizzato in base alle indicazioni già presenti nel sito.