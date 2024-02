Ordinanza restrittiva nei confronti di Ricky Martin per violenza domestica

Altri guai

Il lato privato di Ricky Martin

nei guai per un'accusa di presunta violenza domestica . Nei confronti del cantante, attore e personaggio televisivo portoricano - all'anagrafe Enrique Martín Morales - stando alle ricostruzioni dell'AP e del quotidiano locale "El Vocero", le autorità di Puerto Rico avrebbero emanato. Per il momento la persona che l'ha chiesta è rimastaanche se pare si tratti di violenza domestica. Il provvedimento sarebbe stato firmato nella giornata di venerdì 1 luglio dal giudice Raiza Cajigas Campbell che ha convocato le parti in udienza il 21 luglio, giorno in cui scade l'ordinanza. Nell'atto, depositato per via telematica, il ricorrente è comparso a pieno titolo e "sulla base delle prove presentate, questo tribunale dichiara in eseguire l'ordine di protezione", stabilisce l'ordinanza. Secondo quanto scrive il quotidiano "El Vocero", che ha visto una parte dei documenti, la star e l'altra parte coinvolta sono state legate pere si sono lasciate circa due mesi fa. Successivamente il "" - sposato dal 2018 con l'artista siriano/svedese- sarebbe stato visto gironzolare intorno all'abitazione dell'altra persona in almeno tre occasioni.L'ordinanza afferma che "la parte ricorrente ha dimostrato che esiste una possibilità sostanziale di". Per questo al cantante, al momento, pare che cantate abbia il divieto di contattare o chiamare la persona che lo ha presentato: "ordina di astenersi dall'avvicinarsi, molestare, intimidire, minacciare o in qualsiasi altro modo interferire con la parte richiedente". Gli viene inoltre ordinato di "astenersi dall'effettuare telefonate e dall'invio di messaggi di testo o vocali ai numeri di telefono personali, di lavoro, familiari o amici". E ciò è esteso anche alle e-mail e ai social network. A stretto giro, il protagonista del tormentone "" ha fatto sapere che si tratta di notizie false. “Le accuse contro Ricky Martin, che portano a un ordine di protezione, sono completamente false. Siamo sicuri che quando i fatti veri verranno alla luce in questa materia, il nostro cliente Ricky Martin sarà completamente vendicato", ha affermato il team legale dell'artista in dichiarazioni scritte inviate a "El Vocero"Un momento difficile per Ricky Martin visto che nei giorni scorsi è stato accusato dall'ex managerper non averle corrisposto la percentuale che le spettava per avergli procurato ingaggi e occasioni nel periodo in cui l'ha seguito professionalmente. La donna è stata al suo fianco dal 2014 al 2018 e dal 2020 al 2022 e secondo lei il denaro che non le è mai arrivato ammonterebbe a bendi dollari.Nato a San Juan il 24 dicembre 1971, ilè tra i più conosciuti esponenti dele globalmente noto per tormentoni come "Livin' La Vida Loca" o "(Un, dos, tres) María". A lungo sex symbol idolatrato dalle donne di tutto il mondo, non ha mai confermato di essere gay se non nel marzo 2010. Ilattraverso il suo sito dove scrive di essere "". Pochi mesi dopo pubblica con la casa editrice "Celebra" un libro autobiografico (dal titolo "Me" nella versione in inglese, "Yo in quella spagnola) nel quale ha affrontato anche l'argomento. Già nel 2008 Ricky Martin era diventatodi due gemelli, Valentino e Matteo, nati attraverso la pratica della “gestazione per altri”. Nel 2018 ha sposato il pittore ed artista siriano/svedese Jwan Yosef, suo compagno dal 2016. Nello stesso anno, sempre attraverso, la loro prima bambina, Lucía. Nell’ottobre 2019 nasce un secondo bambino, Renn.