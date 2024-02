Papa Francesco ai sacerdoti: "Anche le ragazze madri devono avere accesso all'Eucarestia"

Papa Francesco e i tabù ecclesiastici

La risposta alla lettera del vescovo di San Francisco de Macorìs

Una Chiesa più flessibile e comprensiva

"Essere unanon impedisce l'accessoQueste le parole del cardinaleprefetto del Dicastero per la dottrina della fede, in una lettera, firmata anche dain risposta ad una mail di monsignorvescovo di San Francisco de Macorìs (Repubblica Dominicana) riguardo alla preoccupazione per la decisione delle madri di figli avuti fuori dal matrimonio di astenersi dallaper paura: "Del rigorismo del clero e dei responsabili delle comunità".Negli ultimi anni Papa Francesco ha messo in discussione numerosidella chiesa cattolica, dimostrando apertura riguardo a temi fino a poco tempo fa ritenuti veri e proprinegli ambienti ecclesiastici. In una lettura sempre più moderna deiil pontefice chiarisce che le ragazze madri non solo possono, ma devono essere incoraggiate ad accedereInoltre deve essere apprezzato e premiato ildi portare avanti le loro gravidanze e crescere da sole i propri figli.Victor Manuelin risposta alla lettera di monsignorcomunica che: "Diverse lettere di laici ricevute dal Santo Padre ritornano sullo stesso tema. Si nota che in alcuni Paesi sia i sacerdoti che alcuni laicidi fatto, alle madri che hanno avuto un figlio fuori dal matrimonio di accedere aie persino di battezzare i loro figli". Papa Francesco riguardo al valore e al significato della comunione ha precisato che:è la risposta dialla fame più profonda del cuore umano, alla fame di vita vera: in essastesso è realmente in mezzo a noi per nutrirci, consolarci e sostenerci nel cammino”. Per questo motivo secondo il pontefice: “Le donne che hanno scelto per la vita e conducono un’esistenza molto complessa a causa di tale scelta, dovrebbero essere incoraggiate ad accedere alla forza salvifica e consolatrice deisi era già fatto portavoce, quando era cardinale di Buenos Aires, della causa dellealle quali era stato impedito di battezzare i propri figli, quando era cardinale di Buenos Aires: "Ci sono sacerdoti che non battezzano i figli delle ragazze single perché non sono stati concepiti nella santità del matrimonio. Questi sono glidi oggi. Quelli che hanno clericalizzato la Chiesa. Quelli che allontanano il popolo di Dio dalla salvezza. E quella povera ragazza, che avrebbe potuto rimandare al mittente il suo bambino, ma ha avuto il coraggio di metterlo al mondo, va peregrinando di parrocchia in parrocchia per farlo battezzare”.La lettera firmata dal pontefice e dal cardinaleinvita la comunità ecclesiastica a riflettere su questo tema e soprattutto ad impegnarsi perché questo tipo di discriminazioni non avvengano più: "Si deve lavorare pastoralmente nella Chiesa locale per far capire che il fatto di essere unanon impedisce l’accessoCome tutti gli altri cristiani, la confessione sacramentale dei peccati commessi permette loro di accostarsi alla comunione”. Infineconclude così la lettera: "Nelle difficili situazioni che vivono le persone più bisognose, ladeve avere una cura speciale per comprendere, consolare, integrare, evitando di imporre loro una serie di norme come se fossero delle pietre, ottenendo con ciò l’effetto di farle sentire giudicate e abbandonate proprio da quella Madre che è chiamata a portare loro la misericordia di”.