Papa Francesco difende i bambini gay: "Genitori, mai condannare un figlio"

si schiera a fianco dei. Nell’udienza generale di oggi,si rivolge ai genitori invitandoli a “non condannare mai un figlio”, soprattutto per il loro. "Penso ai genitori di fronte ai problemi dei figli - ha dichiarato il Pontefice -, ai genitori con i figli con malattie, anche con malattie permanenti: quanto dolore. Genitori che vedono orientamenti sessuali diversi nei figli: come gestire questo, come accompagnarli e non nascondersi dietro un atteggiamento di condanna". Nel corso dell'udienza generale, Papa Francesco, che già in passato si era aperto nei confronti dei, ha quindi pregato per i genitori e per le "tante persone che sono schiacciate dal peso della vita e non riescono più a sperare né a pregare. San Giuseppe possa aiutarle ad aprirsi al dialogo con Dio, per ritrovare luce, forza e aiuto". Il Pontefice ha dunque rivolto un pensiero ai "genitori che vedono i figli che se ne vanno per una malattia e, anche più triste, ragazzi che fanno ragazzate e finiscono in incidenti mortali con la macchina". Ma Bergoglio pensa anche ai "genitori che vedono i figli che non vanno avanti nella scuola: tanti problemi dei genitori, pensiamo come aiutarli. A loro dico: non spaventatevi. C'è dolore, tanto, ma pensate al Signore e pensate come ha risolto i problemi Giuseppe.". L'dichiara di accogliere "con favore le parole di Papa Francesco che confermano un atteggiamento di apertura nei confronti delle persone Lgbt". Un atteggiamento che secondo l'associazione risulta essere "molto diverso da quello dei precedenti Pontefici". Tuttavia, tiene a precisare il segretario generale dell'Arcigay,, "vogliamo sottolineare che le persone Lgbt non hanno bisogno di paternalismo o commiserazione: chiedono diritti, uguaglianza, pari dignità. È questa - conclude Piazzoni - la strada sulla quale sempre la Chiesa ci troverà".Non è la prima volta che Papa Francesco si schiera in difesa dei diritti gay e LGBT+. Circa due settimane fa Bergoglio inviò una lettera a, la co-fondatrice dell'associazione, impegnata nella pastorale delle persone LGBTQI e determinata a far sentire la voce degli omosessuali. "Grazie suor Jeannine per tutta la tua vicinanza, compassione e tenerezza", ha scritto Bergoglio nella lettera. "Non hai avuto paura della 'vicinanza' e nell'avvicinarti lo hai fatto 'sentendo il dolore' e senza condannare nessuno, ma con la 'tenerezza' di una sorella e di una madre". Parole, quelle del Pontefice, che si riferiscono agli inizi dell'attività di Suor Jeannine, quando veniva severamente ostacolata per le sue attività in difesa delle persone LGBTQI dalle autorità ecclesiastiche. Suor Jeannine, infatti, fuper oltre 11 anni dalla Congregazione per la Dottrina della Fede. Al termine delle indagini le autorità ecclesiastiche rilasciarono una notifica in cui si affermava che le attività di Jeannine non presentavano ai fedeli "e il disordine oggettivo dell'inclinazione omosessuale". Perciò, suor Jeannine, insieme a un suo collaboratore, padre Nugent, fu obbligata ad abbandonare la sua attività in difesa della comunità omosessuale e LGBTQI. Ma suor Jeannine non si perse d'animo e continuò ad andare avanti. Fino a quando la lettera di Papa Francesco non la riabilitò definitivamente: "Grazie suor Jeannine per tutta la tua vicinanza, compassione e tenerezza".