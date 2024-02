Papa Francesco e la (non) benedizione al cane, Melio: "Il Pontefice ha sbagliato"

La protesta dell’Oipa

Le critiche di Aidaa

Papa Francesco e la (non) benedizione al cane fa scoppiare la polemica. Iacopo Melio del Pd: “Il Pontefice ha sbagliato”. Nel corso del suo intervento agli Stati generali della natalità a Roma, Papa Francesco ha raccontato un aneddoto avvenuto in Piazza San Pietro. Nel corso dell'udienza del mercoledì, una donna gli si è avvicinata chiedendogli: “”. Dentro la borsa c'era il cane. Il Pontefice ha raccontato: “Non ho avuto pazienza e ho sgridato la signora, dicendole: ‘Tanti bambini hanno fame e lei col cagnolino’”. Bergoglio ha sottolineato che queste “sono scene del presente” ma bisogna stare attenti perché potrebbero diventare “”.Parole che non sono piaciute a Iacopo Melio , giornalista, attivista per i diritti umani e civili e consigliere regionale Pd Toscana. “L'amore ha infinite forme. Darne di più non toglie niente a nessuno” dice nel suo intervento a “Vanity Fair”, una lunga riflessione sull'amore come scelta consapevole. “C’è chi dà amore agli animali perché non può biologicamente avere figli. C’è chi dà amore agli animali perché non vuole avere figli. C’è poi chi dà amore agli animali e dà amore anche ai propri figli” sono le parole di Melio al magazine, sottolineando che tutte e tre le “affermazioni sono giuste perché rappresentano, individuali, che non tolgono niente a nessuno”. Melio racconta di non avere figli ma una cui è molto legato. “Credo che l’amore abbia infinite forme, mi sento di dire che io, a modo mio, a Milo non dia soltanto affetto ma anche amore” dice l’attivista nel suo intervento.Quindi si pone una serie di domande: “Posso dire di amare il mio cane più di un figlio o una figlia? No, perché non ho figli. Lo amo allora più di quanto amerei un figlio o una figlia?”. La risposta è semplice: “Questo non posso saperlo non volendo figli, oggi e probabilmente mai. Insomma,”. E aggiunge: “Così come amerei mio figlio o mia figlia, se ne volessi e li avessi, dando il miglior amore possibile che si possa dare ai propri figli. Si tratta dunque di, nella forma e nella sostanza, che non possono essere paragonati né alimentati o esclusi a vicenda”. Da queste premesse, quindi, le considerazioni sulla mancata benedizione. “Papa Francesconel non concedere la benedizione a un povero cane senza colpe, soprattutto se quel cane apparteneva a una credente” dice Melio.E aggiunge: “Ecco perché la Chiesa, tutta, dovrebbe smetterla con quella narrazione ‘natalizzante’ che vede lacome copia di quella di Nazareth”. “E poi tuttisulla fame nel mondo e sui milioni di bambini poveri da adottare, gli stereotipi sulle vie più semplici che ‘la modernità’ ci porta a scegliere e le mancanze di responsabilità… Sono ormai polverosi, vecchi, stantii, e non fanno bene all’immagine di chi dovrebbe professare accoglienza senza alcuna discriminazione” recita ancora l’intervento a “Vanity”. Secondo Melio, quindi, “non sia il modo migliore per promuovere la Fede. Perché sì, quasi ci scommetterei: anche Gesù, in mezzo ai dodici apostoli, aveva un cane o un gatto che lo seguiva, con amore e fedeltà reciproca”.Le parole del Papa hanno fatto arrabbiare anche le associazioni animaliste. L’ Oipa (Organizzazione internazionale protezione animali, sottolinea come il pontefice non sia nuovo a questo genere di esternazioni che contrappongono i figli a cani e gatti. Parole “che rivelano una certa lontananza dall', quello che invece hanno manifestato nel corso dei secoli molti santi da San Francesco, che li chiamava fratelli e sorelle, a San Giovanni Bosco, passando per Sant'Antonio Abate, Santa Gertrude di Nivelles, San Serafino, San Filippo Neri” ricorda l’organizzazione. “La tradizione della Chiesa cattolica racconta 2000 anni di storie di santi che rispettavano e” commenta il presidente dell'Oipa,. E prosegue: “Spiace che di nuovo il pontefice prenda le distanze da esseri viventi, anche loro parte del Creato, invece di promuovere unaspecialmente in quest'epoca in cui si ritiene lo sfruttamento spietato della creazione come necessario e connaturato all'uomo”.L’Oipa ricorda che sono molti i sacerdoti chedurante alcune ricorrenze e che forse ora sentiranno di essere in torto, quando al contrario non fanno altro che seguire le orme del santo da cui il Papa ha voluto prendere il nome. Quindi l’affondo degli animalisti che accusano di fatto Papa Francesco di crudeltà con gli animali: “E’ strano pensare che il Papa consideri l’amore nelle nostre vite come, e che dandolo a qualcuno lo si tolga ad altri. È evidente che per Francesco, ma chi sente che la vita è sacra, ama la vita al di là delle specie” tuona Comparotto.Anche l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ( Aidaa ) critica il comportamento e le frasi del Pontefice. “Papa Francesco non si smentisce mai nel” dichiara l’associazione. E aggiunge: “Questo Papa, che da piccolo per sua stessa ammissione sognava di fare il macellaio, non perde occasione per ribadire il principio secondo cui lenon fanno figli, ma adottano i cani come surrogato”. Poi: “Oramai lo sanno anche i sassi che non è vero, ma lui continua imperterrito a ripeterlo”.Secondo l’Aidaa “questo Papa ha già espresso in diverse occasioni questa opinione secondo la quale le famiglie preferiscono i cani ai bambini, ma è oramai accertato che le due cose non hanno alcuna correlazione”. A questo punto, l’associazione si domanda “perché il Papa ce l'abbia tanto con gli animali di casa e i preti invece, in cambio spesso di laute mance, benedicano qualunque cosa compresi gli animali, i terreni e le automobili”. Per l’Aidaa “e, quindi “forse sarebbe meglio che Oltretevere si schiariscano le idee sul comportamento da tenere con gli animali domestici e non cambiare modo di pensarla quando di mezzo c'è la vile pecunia”.